Entradas Final Copa Libertadores 2025: dónde comprar boletos DISPONIBLES HOY

Llegó el día de la Final de Copa Libertadores 2025 entre Palmeiras vs Flamengo en el Estadio Monumental de Lima, Perú. Conmebol quiere que se viva una fiesta total en el recinto de Ate, por lo que confirmó entradas disponibles para HOY que pueden ser adquiridas mediante el portal del ente sudamericano, vía Eleven Tickets.

Entradas Final Copa Libertadores 2025: boletos disponibles

Compra las entradas disponible para la Final de Copa Libertadores 2025 AQUÍ. Estas son las únicas zonas libres a pocas horas del encuentro internacional entre Palmeiras vs Flamengo:

Categoría 1 | Sector Occidente | Zona B, C, D, E: 320 dólares (1120 soles en Perú)

Categoría 2 | Sector Oriente | Zona B: 200 dólares (700 soles en Perú)

De momento, a inicios del día de este sábado 29 de noviembre, estas dos zonas (Referencia en la imagen posterior) son las que Conmebol ha anunciado que tiene disponibilidad para el choque entre los clubes brasileños por la Gloria Eterna.

Entradas Final Copa Libertadores 2025 entre Palmeiras vs Flamengo. Foto: Conmebol.

Hora de la final de la Copa Libertadores 2025

El partido de entre Palmeiras vs Flamengo por la final de la Copa Libertadores 2025 se juega HOY, sábado 29 de noviembre, a partir de las 16:00 hora peruana (18:00 horas de Brasil). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 15:00 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 16:00 horas

Venezuela, Bolivia: 17:00 horas

Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile: 18:00 horas

España: 22:00 horas

Dónde ver la final de la Copa Libertadores 2025

La transmisión de la final de la Copa Libertadores 2025 se verá por la señal en vivo de ESPN para toda Latinoamérica. Asimismo, tienes la opción vía streaming mediante Disney Plus y DGO para sintonizarlo por SmarTV, PC y teléfono móvil.