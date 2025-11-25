¡Confirmado! Los jugadores que se van de Alianza Lima tras finalizar la temporada

Alianza Lima quiere cerrar el 2025 con el cupo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 (como Perú 2), por ello es clave ganar a Sporting Cristal y Cusco FC, sus rivales en los playoffs de la Liga 1. Pero como en el fútbol no hay margen para la improvisación, en el club ya están trabajando en lo que será el mercado de pases.

La base del plantel se mantendrán. Si Néstor Gorosito logra conseguir la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores continuará al mando del club en el 2026. Sobre los jugadores que dejarán el club, 'Analú' Rodríguez se pronunció al respecto.

En el programa Hablemos de MAX, la comunicadora señaló que Guillermo Enrique y Ángelo Campos no continuarán en Alianza Lima para la próxima temporada.

Además, 'Analú' explicó que Ricardo Lagos tiene grandes posibilidades de no continuar su carrera deportiva en el cuadro blanquiazul. El lateral izquierdo de 29 años no gozo de la confianza de 'Pipo' Gorosito.

¿Hernán Barcos se va de Alianza Lima?

El tema del momento en el 'Pueblo blanquiazul' es sobre el futuro de Hernán Barcos. El 'Pirata' expresó su deseo de seguir en el equipo íntimo, pero hasta la fecha, la directiva no le dio una respuesta.

El delantero de 41 años indicó que en estos días deberá resolver el asunto de su renovación. "Veremos qué quiere Alianza Lima. Depende del club", expresó el 'Pirata' en L1 MAX.