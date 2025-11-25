- Hoy:
- Partidos de hoy
- Manchester City vs Bayer Leverkusen
- Chelsea vs Barcelona
- Tabla Champions League
- Fichajes Liga 1
- Tabla Liga 1
- Alianza Lima vs Sporting Cristal
- Universitario
- Tabla Liga de Vóley
- Banco de la Nación
¡Confirmado! Los jugadores que se van de Alianza Lima tras finalizar la temporada
Los jugadores que no seguirán en Alianza Lima para la próxima temporada. Dos futbolistas que lograron el bicampeonato se marcharán del club.
Alianza Lima quiere cerrar el 2025 con el cupo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 (como Perú 2), por ello es clave ganar a Sporting Cristal y Cusco FC, sus rivales en los playoffs de la Liga 1. Pero como en el fútbol no hay margen para la improvisación, en el club ya están trabajando en lo que será el mercado de pases.
PUEDES VER: Entradas para Sporting Cristal vs Alianza Lima por Playoffs de la Liga 1: precios y dónde comprar
La base del plantel se mantendrán. Si Néstor Gorosito logra conseguir la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores continuará al mando del club en el 2026. Sobre los jugadores que dejarán el club, 'Analú' Rodríguez se pronunció al respecto.
En el programa Hablemos de MAX, la comunicadora señaló que Guillermo Enrique y Ángelo Campos no continuarán en Alianza Lima para la próxima temporada.
Además, 'Analú' explicó que Ricardo Lagos tiene grandes posibilidades de no continuar su carrera deportiva en el cuadro blanquiazul. El lateral izquierdo de 29 años no gozo de la confianza de 'Pipo' Gorosito.
¿Hernán Barcos se va de Alianza Lima?
El tema del momento en el 'Pueblo blanquiazul' es sobre el futuro de Hernán Barcos. El 'Pirata' expresó su deseo de seguir en el equipo íntimo, pero hasta la fecha, la directiva no le dio una respuesta.
El delantero de 41 años indicó que en estos días deberá resolver el asunto de su renovación. "Veremos qué quiere Alianza Lima. Depende del club", expresó el 'Pirata' en L1 MAX.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90