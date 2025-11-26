Mr. Peet explota y critica postura de Barcos por su renovación con Alianza Lima: "Un jugador..."

Durante el último partido de Alianza Lima ante UTC por el Torneo Clausura 2025, el nombre de Hernán Barcos fue coreado por los miles de hinchas que asistieron al partido y esto no fue tomado de la mejor manera por Mr. Peet. El comentarista explicó que se está manejando de mal manera el objetivo del club que es conseguir buenos fichajes para reforzar el plantel y en su lugar se está intentando dividir al público entre elegir a Guerrero o Barcos.

A pesar de que se había adelantado que Hernán Barcos se retiraría de Alianza Lima este 2025, su decisión cambió de pronto y ahora asegura estar en óptimas condiciones para seguir compitiendo el próximo año. Muy por el contrario de hablarse sobre la preparación de los blanquiazules para el playoffs ante Sporting Cristal, el eje principal lo tomó el 'Pirata' con todo lo que se dice sobre su continuidad en el club.

Mr. Peet critica postura de Hernán Barcos con su renovación en Alianza

Para Mr. Peet, la atención debería estar centrada en el objetivo de Alianza Lima que es clasificarse a la siguiente Copa Libertadores 2026 con el cupo de Perú 2; sin embargo, el rumbo que está tomando el club se está centrando erróneamente en la renovación de ciertos jugadores.

"Mi objetivo no pasa por un jugador. Yo entiendo que todo en la vida tiene un ciclo. He defendido la idolatría del Pirata Barcos cuando algunos exjugadores lo cuestionaban. He dicho también que yo soy de la idea que los dos deberían quedarse, pero con las condiciones que dice el club", fue el potente mensaje de Mr. Peet en su programa de YouTube.

(Video: Mr. Peet channel)

DT de Cusco elogia a Hernán Barcos

En medio de las conversaciones sobre la renovación de Hernán Barcos, surgió la opinión de Miguel Rondelli, DT de Cusco FC, quien llenó de halagos al 'Pirata'. "Primero, hay que ver que va a pasar con él porque Hernán Barcos es un jugador muy importante e influyente para el club, la hinchada se lo hizo sentir el último partido, por eso hay que ver. Siempre cuando uno habla de afuera, como en mi caso, es muy difícil saber lo que está pasando adentro. Primero hay que ver que se resuelva", explicó en 'Estudio Fútbol'.