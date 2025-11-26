Gigante de Sudamérica irrumpe y busca quitarle a Alianza Lima el fichaje de Darwin Machís

Alianza Lima se mentaliza en superar los playoffs de la Liga 1 y quedarse con el cupo de Perú 2. Mientras el plantel se concentra en ese objetivo, la dirección deportiva avanza con la planificación del 2026, con la misión de armar un equipo competitivo que luche por títulos. Sin embargo, uno de los delanteros que el club tenía en la mira acaba de despertar el interés de un grande de Colombia.

Darwin Machís es uno de los nombres que más fuerza ha tomado para reforzar a los blanquiazules la próxima temporada. El atacante venezolano, con amplia trayectoria internacional, mantiene conversaciones con la dirigencia íntima para cerrar su llegada y asumir el rol de nuevo referente ofensivo con miras a la Liga 1 y la Copa Libertadores 2026.

Pero el panorama dio un giro inesperado. El periodista colombiano Pipe Sierra informó que Alianza no es el único club interesado en el seleccionado venezolano. Según reveló, América de Cali también sigue de cerca al jugador desde hace más de un año y ya prepara una oferta formal para intentar convencerlo.

América de Cali ha mostrado interés en firmar a Darwin Machis.

“América inició diálogos con Darwin Machis (32). El extremo es uno de los deseos principales de la dirigencia desde hace más de un año. En las próximas horas enviarán una oferta formal para contratar al venezolano”, publicó el comunicador en su cuenta de X.

Con este nuevo competidor en escena, las negociaciones se complican para Alianza Lima, que deberá pelear mano a mano con los ‘Diablos Rojos’ por el fichaje del atacante. Los 'íntimos' tienen la obligación de armar el mejor plantel posible, por lo que tendrá que hacer uso de su poder económico.

¿Cuál es el valor de mercado de Darwin Machis?

Darwin Machis es uno de los jugadores más reconocidos del fútbol sudamericano, en la actualidad el delantero está cotizado en 600 mil euros, según la data del portan Transfermarkt. Sin embargo, su máximo histórico fue de 10 millones de euros, una cifra que alcanzó en 2020 cuando militaba en el Granada de España.