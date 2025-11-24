0
Acumulado y tabla del Clausura de la Liga 1 2025

Rescindió contrato con Sporting Cristal y ahora anuncian su futuro en mítico club: "Cerca de..."

Futbolista rescindió contrato con Sporting Cristal de mutuo acuerdo y hoy en día revelan que está a un paso de jugar en prestigioso club peruano. ¿Quién será?

Solange Banchon
Dejó Sporting Cristal y ahora puede fichar por otro club peruano para el 2026
Dejó Sporting Cristal y ahora puede fichar por otro club peruano para el 2026 | Foto: Sporting Cristal
Terminó la Liga 1 2025 para Atlético Grau. El cuadro piurano no pudo meterse a ningún torneo internacional, y desde ya, varios de los futbolistas comienzan a escuchar ofertas sobre su futuro con miras a la siguiente temporada.

Fue voceado para llegar a Sporting Cristal y ahora negocia con histórico club de la Liga 1 2026

PUEDES VER: Sonó como el flamante fichaje de Sporting Cristal y ahora negocia con club rival de la Liga 1 2026

Ex Sporting Cristal cerca de firmar por histórico club peruano el 2026

Patricio Álvarez, actual guardameta de los 'Albos' es uno de los jugadores que actualmente se encuentra en la mira de Cienciano del Cusco para afrontar la Copa Sudamericana 2026. Según la información que brindó el periodista Gustavo Peralta en sus redes sociales, el 'Pato' está a un paso de convertirse en refuerzo del 'Papá'.

"El arquero Patricio Álvarez muy cerca de fichar por Cienciano", señaló el comunicador en su cuenta oficial de 'X', antes Twitter. De concretarse las negociaciones sería el sexto club que defienda el jugador de 31 años en su carrera profesional.

Patricio Álvarez

Patricio Álvarez cerca de ser refuerzo de Cienciano del Cusco para el 2026/Foto: Instagram

Álvarez quien aún tiene contrato por todo el 2026 con los 'Blancos' disputó oficialmente 41 compromisos con el conjunto norteño entre la Liga 1 y Copa Sudamericana 2025. Además, recibió 57 goles, mantuvo su arco en cero en 10 ocasiones y sumó un promedio de 3,690 minutos.

Patricio Álvarez rescindió contrato con Sporting Cristal en el 2020

El arquero Patricio Álvarez dejó Sporting Cristal en septiembre de 2020. De acuerdo a un comunicado que difundió el club, ambas partes rescindieron contrato de mutuo acuerdo. El año siguiente el 'Pato' firmó contrato con Sport Boys del Callao.

Patricio Álvarez

Patricio Álvarez jugó en Sporting Cristal/Foto: LÍBERO

Patricio Álvarez: ¿en qué equipos ha jugado?

  • Melgar
  • Universitario Menores
  • Sporting Cristal
  • Sport Boys
  • Cienciano
  • Atlético Grau

Solange Banchon
AUTOR: Solange Banchon

Redactora en la sección deportes de Libero. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). Con experiencia en más de 3 años en periodismo para multiplataformas. Especializada en Periodismo Digital.

