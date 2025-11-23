Acasiete dio fuerte comentario sobre decisión de la FPF que salvó del descenso a Juan Pablo II: "Guste..."

La Comisión Disciplinaria de la FPF decidió otorgarle 3 puntos a Comerciantes Unidos y con ello llevar a la zona de descenso a Ayacucho FC. Esta decisión salvó a Juan Pablo II y debido a eso se generaron diversos comentarios sobre la polémica decisión. Quien no se quedó callado al respecto fue Santiago Acasiete, técnico del equipo norteño.

Santiago Acasiete se defiende tras la decisión de la FPF que salvó del descenso a Juan Pablo II

En la conversación con Jax Latin Media, Santiago Acasiete fue consultado sobre las críticas que viene recibiendo la Federación Peruana de Fútbol al salvar del descenso a Juan Pablo II y complicar a Ayacucho FC.

Video: Latin Jax Media

"Cuesta creer que se haya hablado más sobre ese error arbitral que sobre toda la campaña que ha cumplido Juan Pablo. Eso me incomoda, pero tampoco puedo estar pendiente de lo que la gente dice. Les guste o no, Juan Pablo está en Primera, y no ha llegado allí por puntos regalados, sino por el buen trabajo que ha venido realizando", afirmó.

Para el técnico de Juan Pablo II, la campaña realizada por su equipo quedó en el olvido luego de la polémica decisión de la Comisión Disciplinaria de la FPF.

"Hablan mucho del presidente, de Agustín (Lozano), pero considero que la pelea para ver quién descendía era de otros equipos. Lamentablemente, la gente da mala información, está equivocada", agregó.

A su vez, Acasiete mencionó que el hecho de que Agustín Lozano sea el presidente de Juan Pablo II ocasionó todo tipo de rumores y especulaciones de ayuda de forma administrativa para salir del descenso, pero dejó en claro que todo es parte de la desinformación, ya que ellos no estaban en pelea por el descenso.

"No tengo información al respecto, nosotros nos enfocamos únicamente en lo que Juan Pablo pueda hacer. Cualquier situación que surja en otros equipos será resuelta por otras personas", continuó.

Como parte de uno de sus últimos comentarios, dejó en claro que Juan Pablo II no es responsable de ninguna decisión arbitral o administrativa, y que ellos solo se enfocan en jugar para quedar en una buena posición en la tabla de la Liga 1.

"Juan Pablo no es responsable de otras cosas. Este es un equipo que estuvo sumando en casa y de visita, situación que nos ha permitido tener 33 puntos. Esperamos sumar más porque queremos terminar bien el año", recalcó.

"Veo mucha cólera y envidia porque el año pasado ascendimos por penales. Aquella vez hubo una jugada polémica, pero eso no fue culpa de Juan Pablo, sino más bien un error humano. Los árbitros se equivocan, son seres humanos", finalizó.

Por último, Santiago Acasiete afirmó que siente una sensación de envidia y cólera por parte de muchos hinchas o personas allegadas al fútbol, pues menosprecian su trabajo, dejando en claro que los árbitros suelen equivocarse, como el de Ayacucho FC ante Comerciantes Unidos.