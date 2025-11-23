Jugador de Ayacucho FC apenado por el descenso y dejó fuerte mensaje: "Hay mucha corrupción"

Ayacucho FC descendió a la segunda división del fútbol peruano tras no lograr vencer a Cienciano en la última fecha del Torneo Clausura de la Liga 1. La situación se complicó aún más cuando la Federación Peruana de Fútbol decidió otorgarle una derrota ante Comerciantes Unidos. Posteriormente, Franco Caballero, jugador del equipo ayacuchano, emitió un contundente mensaje tras el descenso.

Con la mirada triste después de haber llorado por no lograr la permanencia en la Liga 1, Caballero fue entrevistado por L1MAX sobre sus sentimientos tras perder ante Cienciano en Cusco y cómo se sintieron perjudicados por la FPF a una fecha de finalizar el Torneo Clausura.

"Uno se esfuerza para hacer las cosas bien y hay mucha gente que se desentiende de nosotros. No les interesan las familias ni nada. Existe mucha corrupción y debemos luchar contra todo eso", manifestó.

Video: L1MAX

Para el delantero de Ayacucho FC, el descenso es muy lamentable, ya que siente que en el fútbol peruano hay mucha corrupción de por medio al estar envuelto en una polémica que salvó a Comerciantes Unidos y Juan Pablo II de luchar por su permanencia en la última fecha.

Esto se generó luego de que la Comisión Disciplinaria de la FPF decidiera otorgarle 3 puntos a Comerciantes Unidos, complicando la tabla para el ya descendido Ayacucho FC. En la última fecha, Ayacucho FC solo luchaba para evitar que UTC ganara contra Alianza Lima, pero debido a la diferencia de puntos, no lo logró.

Según anunciaron a través de sus redes sociales, el equipo ayacuchano agotará todas las instancias hasta llegar al TAS para que la resolución de la Comisión Disciplinaria quede nula y pueda volver a la primera división.

Además, denunciaron penalmente a Diego Haro por usurpación de funciones públicas. Por último, también presentaron un vídeo donde se muestra que el equipo que no quería continuar el partido fue Comerciantes Unidos, mientras que Ayacucho FC esperaba en el campo para reanudar el partido suspendido debido a una agresión a la terna arbitral por parte de un supuesto hincha ayacuchano.