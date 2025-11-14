- Hoy:
Hernán Barcos y su inesperada publicación tras rumores sobre su salida de Alianza Lima
El delantero Hernán Barcos causó revuelo en el cierre del Torneo Clausura luego de ser una de las figuras del plantel tras su llegada al Perú.
La temporada 2025 está a poco de terminar para Alianza Lima, que no logró el objetivo de conquistar el título de la Liga 1 una vez más para tristeza de sus hinchas. Ahora espera revertir la situación en la temporada 2026 y para ello se enfoca en el mercado de pases, mientras el nombre de Hernán Barcos captó la atención en las últimas semanas.
Y es que los rumores sobre la posibilidad de que el ‘Pirata’ no continúe en La Victoria fueron creciendo, por lo que la hinchada se encuentra con expectativa por saber cuál será el finalmente el futuro del experimentado delantero que ayudó a conquistar los campeonatos del 2021 y 2022. Mientras esto se ha convertido en tema de debate, el goleador compartió una publicación.
Hernán Barcos captó la atención de los hinchas en redes sociales
De acuerdo a sus recientes historias vía Instagram, Hernán Barcos compartió el video que una Organización benéfica subió a sus redes en la cual el futbolista aparece declarando a los medios de comunicación que llegaron para hacerle diversas consultas respecto al futuro de su carrera.
Cabe señalar que el delantero blanquiazul aseguró en el evento que aún no hay nada definido, y que los hinchas deberán esperar hasta que finalice el campeonato para que se realicen las conversaciones formales con la directiva íntima respecto a su continuidad en La Victoria.
“Hay que esperar, no hay nada dicho todavía. Hemos conversado y quedamos en conversar por el campeonato. Estoy tranquilo y esperando que se de la cosa”, dijo el popular ‘Pirata’.
Hernán Barcos: valor en el mercado
De acuerdo a Transfermarkt, una de las páginas webs especializadas en mostrar los datos y sueldos de los futbolistas en todo el mundo, el delantero de Alianza Lima, Hernán Barcos, tiene un valor en el mercado actual de 50 mil €.
