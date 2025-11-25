¿Andy Polar remece el mercado de pases al firmar por club campeón de la Liga 1?

Uno de los jugadores que despertó la admiración de los millones de hinchas peruanos fue Andy Polar. En el 2019, logró ser figura clave para Deportivo Binacional en lo que significó la obtención del título nacional al superar a Alianza Lima. Ahora, a poco de cerrar el 2025, el atacante fue puesto como opción en un histórico de la Liga 1.

¿Andy Polar regresa a la Liga 1?

A través de las redes sociales, el nombre de Andy Polar sonó fuerte como refuerzo para FBC Melgar de Arequipa. Dado que el equipo rojinegro afrontará la Copa Sudamericana en el 2026, se buscaban más alternativas en ofensiva para conseguir cada uno de los objetivos. Pese al presente del jugador de 28 años en la Copa Perú, se comentaba la posibilidad de tener al ex Binacional.

Andy Polar es la figura de Amigos de la PNP Casimiro Cuadros de la Copa Perú.

Sin embargo, el periodista arequipeño, Daniel Rodríguez, se pronunció en redes sociales para informar que no ha habido contacto alguno de Melgar hacia Andy Polar. El cuadro rojinegro tiene intenciones de potenciar su equipo con la dirección de Juan Reynoso, pero el actual futbolista de Amigos de la PNP no está en carpeta.

"Melgar no tiene en sus planes a Andy Polar. No ha habido contacto de parte del club, ni tampoco un ofrecimiento de su representante. Si bien se reforzará la zona ofensiva será con un extremo extranjero. Además, se buscará que los jóvenes puedan alternar en el primer equipo", informó el mencionado periodista en redes sociales.

De esta manera, queda descartado, por el momento, el regreso de Andy Polar a la Liga 1. Recordemos, que la última experiencia del futbolistas en Primera División fue en la temporada 2023, cuando el 'Poderoso del Sur' descendió de categoría y luego decidió seguir su carrera en clubes como Nacional Mollendo y Amigos de la PNP de la Copa Perú.

Andy Polar llegó a valer más de medio millón de euros

El futbolista que también era considerado en la selección peruana, llegó a su mejor nivel en la campaña 2020. Andy Polar registró una cifra de 600 mil euros cuando vestía los colores de Deportivo Binacional, pero luego decayó completamente y terminó siendo excluido de la data de las plataformas estadísticas de fútbol profesional.