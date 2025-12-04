Juan Pablo II cerca de fichar a campeón con Alianza Lima y dar el batacazo en el mercado peruano

La Liga 1 de la próxima temporada tendrá a varios clubes con el objetivo de ser protagonista y ganar el campeonato nacional, impidiéndole a Universitario de Deportes ser tetracampeón. Es por eso que Juan Pablo II está cerca de fichar a un exjugador y campeón con Alianza Lima: Estamos hablando de Erinson Ramírez.

PUEDES VER: Fossati pidió el fichaje de criticado exjugador de Alianza Lima para reforzar a Universitario

Juan Pablo II cerca de fichar a campeón con Alianza Lima

Según informó el periodista de Willax, Luis Espino Risco, el delantero Ramírez, que actualmente juega en UTC, no continuará su carrera en el club para la temporada de la Liga 1 del 2026.

Erinson Ramírez, exjugador de Alianza Lima, a punto de jugar por Juan Pablo II.

"Erinson Ramírez no continúa en UTC de cara a la temporada 2026. Actualmente está evaluando algunas propuestas de equipos de provincia", se puede leer en el comunicador X.

Agregando información sobre equipos fuera de Lima que desean el fichaje de Erinson Ramírez, el otro periodista Marcello Merizalde acotó que Juan Pablo II sería el nuevo club del ariete. "Su futuro apunta a Juan Pablo II", mencionó.

Durante la temporada 2025 de la Liga 1, Ramírez, de 27 años, jugó 32 partidos, anotó 6 goles y brindó 2 asistencias entre el Torneo de Apertura y el Clausura.

Además, dentro de su historial como jugador, formó parte del plantel campeón de Alianza Lima que consiguió un título nacional en el 2017.

Por último, Erinson Ramírez ha jugado en distintos equipos del fútbol peruano, comenzando su carrera futbolística en Alianza Lima. Luego le siguieron César Vallejo, UTC, Deportivo Municipal, ADT de Tarma, Deportivo Garcilaso, Unión Comercio, Deportivo Garcilaso y, por último, su segunda oportunidad en el cuadro cajamarquino.