0
EN VIVO
Perú vs. Colombia vóley EN VIVO por los Juegos Bolivarianos 2025

Juan Pablo II cerca de fichar a campeón con Alianza Lima y dar el batacazo en el mercado peruano

El mercado de fichajes de la Liga 1 está en su mejor momento y Juan Pablo II no pierde el tiempo, ya que está a punto de fichar a un campeón con Alianza Lima para el 2026.

Luis Blancas
Juan Pablo II cerca de fichar a campeón con Alianza Lima
Juan Pablo II cerca de fichar a campeón con Alianza Lima | Foto: X
COMPARTIR

La Liga 1 de la próxima temporada tendrá a varios clubes con el objetivo de ser protagonista y ganar el campeonato nacional, impidiéndole a Universitario de Deportes ser tetracampeón. Es por eso que Juan Pablo II está cerca de fichar a un exjugador y campeón con Alianza Lima: Estamos hablando de Erinson Ramírez.

Jorge Fossati pidió a criticado exjugador de Alianza para reforzar a Universitario en el Clausura 2025

PUEDES VER: Fossati pidió el fichaje de criticado exjugador de Alianza Lima para reforzar a Universitario

Juan Pablo II cerca de fichar a campeón con Alianza Lima

Según informó el periodista de Willax, Luis Espino Risco, el delantero Ramírez, que actualmente juega en UTC, no continuará su carrera en el club para la temporada de la Liga 1 del 2026.

juan pablo ii erinson ramirez

Erinson Ramírez, exjugador de Alianza Lima, a punto de jugar por Juan Pablo II.

"Erinson Ramírez no continúa en UTC de cara a la temporada 2026. Actualmente está evaluando algunas propuestas de equipos de provincia", se puede leer en el comunicador X.

Agregando información sobre equipos fuera de Lima que desean el fichaje de Erinson Ramírez, el otro periodista Marcello Merizalde acotó que Juan Pablo II sería el nuevo club del ariete. "Su futuro apunta a Juan Pablo II", mencionó.

Durante la temporada 2025 de la Liga 1, Ramírez, de 27 años, jugó 32 partidos, anotó 6 goles y brindó 2 asistencias entre el Torneo de Apertura y el Clausura.

Además, dentro de su historial como jugador, formó parte del plantel campeón de Alianza Lima que consiguió un título nacional en el 2017.

Por último, Erinson Ramírez ha jugado en distintos equipos del fútbol peruano, comenzando su carrera futbolística en Alianza Lima. Luego le siguieron César Vallejo, UTC, Deportivo Municipal, ADT de Tarma, Deportivo Garcilaso, Unión Comercio, Deportivo Garcilaso y, por último, su segunda oportunidad en el cuadro cajamarquino.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

Lo más visto

  1. Rodrigo Ureña no llegó a un acuerdo con Universitario para renovar contrato: "Se acabó"

  2. Fossati pidió el fichaje de criticado exjugador de Alianza Lima para reforzar a Universitario

  3. Se fue de Sporting Cristal para buscar nuevas oportunidades y ahora anunció la salida de su club

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano