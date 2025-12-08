- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima
- Néstor Gorosito
- Sporting Cristal
- Ricardo Gareca
- Gimnasia vs Estudiantes
- Tabla Liga de Vóley
Los últimos 10 entrenadores de Alianza Lima y cuánto tiempo duraron en el club
En Alianza Lima están nuevamente en busca de un entrenador luego de confirmarse la salida de Néstor Gorosito tras haber perdido ante Sporting Cristal.
El cierre de temporada de Alianza Lima ha sido de la peor manera. El cuadro Íntimo no pudo asegurar obtener el cupo de Perú 2 para la Copa Libertadores y se anunció la salida de 'Pipo' Gorosito'. Ahora, el club está buscando un nuevo entrenador antes del inicio de la pretemporada que será en Uruguay.
PUEDES VER: Universitario goleó 4-0 a Alianza Lima en Matute y desató la algarabía a la hinchada crema
El ambiente está recargado en Alianza Lima y además de manejarse la salida de ciertos jugadores y la renovación de otros, la institución tiene un nuevo objetivo y es conseguir un nuevo entrenador capaz de formar un plantel competitivo de cara a la temporada 2026 en el torneo local y también a nivel internacional.
Alianza Lima y los últimos 10 entrenadores de su historia
Alianza Lima es uno de los equipos más importantes del fútbol peruano, por lo que asumir el reto de ser entrenador es todo un reto. La dirigencia siempre busca a la mejor opción para liderar el proyecto futbolístico, pero en los últimos años no se han visto buenos resultados debido a la escasez de títulos. A continuación, un repaso de los últimos técnicos y el tiempo que estuvieron a cargo del plantel blanquiazul.
- Gorosito: 366 días
- Soso: 106 días
- Ortiz: 9 días
- Restrepo: 246 días
- Larriera: 100 días
- Perea: 14 días
- Salas: 316 días
- Bustos: 604 días
- Ahmed: 26 días
- Salas: primera etapa como interino
¿Quién será el nuevo DT de Alianza Lima?
Durante las últimas horas se ha especulado sobre la posible llegada de Ricardo Gareca, pero también suena fuerte el nombre de Omar De Felippe. El técnico argentino tuvo como última experiencia en Central Córdoba y se destacó por llevar al equipo a un nivel competitivo a pesar de no contar con las fichas necesarias.
Anteriormente, De Felippe ha pasado por otros equipos como Independiente, Vélez, Atlético Tucumán y Platense. En el 2024 logró convertirse en campeón de la Copa Argentina y con ello llevó al club a la clasificación a la Copa Libertadores 2025.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90