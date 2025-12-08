Los últimos 10 entrenadores de Alianza Lima y cuánto tiempo duraron en el club

El cierre de temporada de Alianza Lima ha sido de la peor manera. El cuadro Íntimo no pudo asegurar obtener el cupo de Perú 2 para la Copa Libertadores y se anunció la salida de 'Pipo' Gorosito'. Ahora, el club está buscando un nuevo entrenador antes del inicio de la pretemporada que será en Uruguay.

El ambiente está recargado en Alianza Lima y además de manejarse la salida de ciertos jugadores y la renovación de otros, la institución tiene un nuevo objetivo y es conseguir un nuevo entrenador capaz de formar un plantel competitivo de cara a la temporada 2026 en el torneo local y también a nivel internacional.

Alianza Lima y los últimos 10 entrenadores de su historia

Alianza Lima es uno de los equipos más importantes del fútbol peruano, por lo que asumir el reto de ser entrenador es todo un reto. La dirigencia siempre busca a la mejor opción para liderar el proyecto futbolístico, pero en los últimos años no se han visto buenos resultados debido a la escasez de títulos. A continuación, un repaso de los últimos técnicos y el tiempo que estuvieron a cargo del plantel blanquiazul.

Gorosito: 366 días

Soso: 106 días

Ortiz: 9 días

Restrepo: 246 días

Larriera: 100 días

Perea: 14 días

Salas: 316 días

Bustos: 604 días

Ahmed: 26 días

Salas: primera etapa como interino

¿Quién será el nuevo DT de Alianza Lima?

Durante las últimas horas se ha especulado sobre la posible llegada de Ricardo Gareca, pero también suena fuerte el nombre de Omar De Felippe. El técnico argentino tuvo como última experiencia en Central Córdoba y se destacó por llevar al equipo a un nivel competitivo a pesar de no contar con las fichas necesarias.

Anteriormente, De Felippe ha pasado por otros equipos como Independiente, Vélez, Atlético Tucumán y Platense. En el 2024 logró convertirse en campeón de la Copa Argentina y con ello llevó al club a la clasificación a la Copa Libertadores 2025.