- Hoy:
- Partidos de hoy
- Real Madrid vs Real Betis
- Manchester City vs Chelsea
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Liga Peruana de Vóley
Prestigioso portal eligió a Jairo Concha como el mejor jugador peruano del 2025
El volante de Universitario tuvo un gran año, destacó en el equipo crema y terminó siendo campeón, ahora recibe un nuevo reconocimiento.
Universitario se coronó tricampeón del fútbol peruano por el gran trabajo que hizo su plantilla. El equipo crema decidió mantener la base que los sacó campeón en 2023 y terminaron celebrando por tercera vez consecutiva. Uno de los jugadores que llegó para aportar todo su talento fue el volante Jairo Concha, quién se puso la camiseta de la U tras dejar Alianza Lima.
PUEDES VER: Periodista argentino quedó rendido ante jugador que firmó con Universitario: "Interesante"
Al parecer, Universitario siempre fue el equipo de sus amores y esto ayudó a que se acople rápidamente. Al poco tiempo destacó y la en la última campaña terminó por evidenciar su gran trabajo. Es por esto que ahora es reconocido. Según el portal Sofascore, Jairo Concha es el mejor futbolista peruano de la temporada 2025.
Jairo Concha, el mejor futbolista peruano del 2025 | Vía Sofascore
Jairo Concha está más que satisfecho por lo hecho este último año. Si bien esperaba una oferta del extranjero, todo indica que seguirá jugando un año más en Universitario. El equipo crema tendrá una dura temporada, pues buscarán el tetracampeonato y hacer una mejor participación en la Copa Libertadores.
Los números de Jairo Concha en 2025
En la temporada 2025 con Universitario, Jairo Concha registró 9 goles y 11 asistencias en un total de 47 partidos disputados entre Liga 1 y Copa Libertadores. Uno de sus mejores momentos fue cuando en Argentina le anotó a River Plate por la Copa Libertadores. Su gol sirvió para que obtengan un importante empate en condición de visita.
En el TOP 3 de mejor valorados
Según Transfermarkt, el volante Jairo Concha tiene una cotización de 1.6 millones de euros. Se encuentra en la tercera posición de jugadores mejor valorados de la Liga 1, solo por detrás de Santiago Gonzáles de Sporting Cristal y Federico Girotti de Alianza Lima.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más
PRECIOS/ 49.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 44.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90