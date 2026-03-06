PELIGRO TOTAL para inmigrantes en cortes de EE. UU.: ADVIERTEN qué pasa si acuden solos a defender su caso

Una migrante cubana residente en Dallas, Texas, advirtió en redes sociales sobre los peligros de acudir sin abogado a las cortes de inmigración en Estados Unidos, luego de que un juez le dictara una orden de deportación durante su segunda audiencia.

En un video publicado en TikTok, la inmigrante relató que asistió sola a la audiencia del 5 de mayo y que, al no contar con abogado, el tribunal ordenó su expulsión a Ecuador. "Hoy tuve mi segunda corte. No llevé abogado y simplemente me dieron una orden de expulsión para Ecuador", explicó, subrayando la importancia de contar con asesoría legal para poder defender su caso.

Qué pasa con los inmigrantes que acuden solos a su audiencia en EE. UU.

La migrante señaló que, durante la misma jornada, notó que las personas que contaban con abogado recibieron nuevas fechas para continuar sus procesos migratorios, mientras que quienes asistieron sin representación legal fueron inmediatamente enfrentados con la orden de deportación.

Cubana advierte sobre los riesgos de acudir solos a cortes de inmigración en EE. UU..

"A todos los que tenían abogado les dieron otra fecha para una tercera corte. A los que no tenían abogado simplemente les pidieron orden de expulsión", agregó.

La importancia de acudir con asesoría legal

Tras la decisión del juez, la mujer explicó que cuenta con 30 días para apelar el fallo o salir de Estados Unidos. En su mensaje a otros inmigrantes, enfatizó la importancia de acudir a la corte con abogado para poder defender adecuadamente su caso.

Reconoció que muchas personas enfrentan limitaciones económicas, pero advirtió: "Yo sé que muchos no tienen el dinero o la economía no está bien, pero si pueden hacerlo, busquen un abogado. Para eso existen los abogados, para defender el caso".