Riveros dio rotundo comentario sobre las salidas de Ureña y Britos de Universitario: "No pasa..."
Williams Riveros, defensa de Universitario de Deportes, no se guardó nada y dio un fuerte comentario sobre Rodrigo Ureña y Sebastián Britos, quienes ya se fueron del club merengue.
Universitario de Deportes empezó el 2026 sin Rodrigo Ureña y Sebastián Britos, dos grandes figuras que se coronaron campeones con la escuadra merengue. En medio de ello, Williams Riveros, también referente del equipo crema, fue consultado sobre sus salidas y dejó un rotundo comentario.
Williams Riveros y su fuerte comentario sobre las salidas de Rodrigo Ureña y Sebastián Britos de Universitario
En medio de su llegada al Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez de Lima, Riveros fue alcanzado por los periodistas de turno, quienes le consultaron diversos temas que rodean a Universitario. Uno de esos temas fue las salidas de sus ahora excompañeros Ureña y Britos.
Para Williams Riveros, la falta de Rodrigo Ureña y Sebastián Britos en el plantel crema no afectará tanto al nivel del equipo, ya que Jesús Castillo y Diego Romero sabrán suplirlos.
Sin embargo, dejó en claro que siente tristeza por las salidas de sus compañeros con quienes compartió tres y dos temporadas respectivamente, además de alegrías deportivas como 3 títulos nacionales.
"La verdad, un poco triste porque estuvimos tres años con Rodrigo (Ureña) y dos con Sebastián (Britos), fueron muy buenos, así que se los va a extrañar. Sin embargo, no pasa de eso. Tenemos jugadores que pueden suplirlos tranquilamente, tanto Jesús (Castillo) como ahora viene Diego (Romero) en el arco. Contamos con armas y vamos a pelear", afirmó el defensor.
Video: Jax Latin Media
Rodrigo Ureña fue presentado en Millonarios
Tras cumplir 3 temporadas en Universitario, Rodrigo Ureña decidió dar un paso al costado del club merengue tras recibir una oferta formal de Millonarios FC de Colombia. Los 'Millo' presentaron de forma oficial al volante chileno, quien firmó por dos temporadas.
Sebastián Britos es nuevo jugador de Peñarol
Después de no recibir el visto bueno para ser renovado en Universitario de Deportes, Sebastián Britos tomó otro rumbo en su carrera profesional y firmó por otro grande de Sudamérica, Peñarol. En este club, deberá ganarse el puesto de titular.
