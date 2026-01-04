0

Caín Fara dio rotundo calificativo a 3 jugadores que firmaron por Universitario: "Calidad"

Caín Farfán, nuevo jugador de Universitario de Deportes, sorprendió al hablar de 3 jugadores que firmaron y jugarán por el club de Ate la próxima temporada de la Liga 1.

Luis Blancas
Caín Fara dio fuerte calificativo a 3 futbolistas que firmaron por Universitario
Caín Fara dio fuerte calificativo a 3 futbolistas que firmaron por Universitario | Composición: Líbero
COMPARTIR

Universitario de Deportes es el flamante tricampeón del fútbol peruano y, por ello, debe asegurar a las piezas fundamentales de este gran logro. En medio de su llegada a Lima, Caín Fara, nuevo jugador del cuadro merengue, expresó una fuerte opinión sobre tres futbolistas cremas que han firmado su renovación: Horacio Calcaterra, Williams Riveros y Matías Di Benedetto.

Williams Riveros dio fuerte comentario sobre las salidas de Sebastián Britos y Rodrigo Ureña de Universitario

PUEDES VER: Riveros dio rotundo comentario sobre las salidas de Ureña y Britos de Universitario: "No pasa..."

Caín Fara dio fuerte calificativo a 3 futbolistas que firmaron por Universitario de Deportes

Fara, quien llegaba al Nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima, fue entrevistado por diversos periodistas, quienes le consultaron sobre temas que involucran su fichaje a Universitario, entre ellos, sobre sus compañeros de equipo.

Por eso, el defensor que llega desde Atlanta, Argentina, tuvo un fuerte comentario sobre Riveros, Di Benedetto y Calcaterra, piezas clave del cuadro merengue.

Para Caín Fara, Williams Riveros, Matías Di Benedetto y Horacio Calcaterra son parte del buen grupo que maneja Universitario de Deportes dentro de su plantilla. Según el defensor, estos tres jugadores tienen una gran calidad humana.

"Compartí con él (Riveros). Se nota que tiene una calidad humana increíble. También hablé con ‘Mati’ (Di Benedetto), con 'Calca'; me dijeron que el grupo era muy unido, que había mucha calidad humana, y se nota. Feliz de tener compañeros así", afirmó el zaguero.

Williams Riveros, Horacio Calcaterra y Matías Di Benedetto renovaron con Universitario

A mediados del 2025 se anunció de forma oficial que Williams Riveros firmó su carta de renovación con Universitario de Deportes hasta el 2027. Por otro lado, a fines de diciembre, Matías Di Benedetto y Horacio Calcaterra hicieron lo propio hasta 2027 y el otro por todo el 2026, respectivamente.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

Lo más visto

  1. ¡Batacazo! Alianza Lima vuelve a sacudir el mercado y ficha a figura de Universitario: "Dos años"

  2. Ex Flamengo arribó al Perú y anunció que defenderá la camiseta de Sporting Cristal: "Muy feliz"

  3. Universitario toma firme decisión sobre futuro de César Inga tras oferta formal de Kansas City

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano