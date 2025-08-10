La insólita publicación de Miguel Araujo por polémico arbitraje en el Sporting Cristal vs Melgar

El duelo entre Sporting Cristal vs Melgar prometía ser uno de los más emocionantes de la fecha 5 del Torneo Clausura. No obstante, se vio opacado por la polémica arbitral que se vive, tras las polémicas decisiones del árbitro Edwin Ordoñez, que expulsó a 2 jugadores en el primer tiempo, incluyendo a Irven Ávila. En ese sentido, Miguel Araujo sorprendió a sus seguidores al reaccionar al desempeño arbitral.

Miguel Araujo reaccionó al polémico arbitraje en el Sporting Cristal vs Melgar

Mediante su cuenta de Instagram, el defensa rimense Miguel Araujo siguió de cerca el encuentro que se disputa en el Estadio Alberto Gallardo y reaccionó de forma inesperada a una acción ocurrida en el primer tiempo del partido.

Araujo publicó un video en el que reaccionó con peculiares emojis tras un codazo que recibió su compañero Rafael Lutiger, propinado por el zaguero de Melgar, Leonel González. Esta situación ocurrió durante las protestas por una falta sancionada por Edwin Ordoñez a favor de Cristal.

Aunque el video no posee sonido, los emojis que utilizó el defensa rápidamente dieron de que hablar entre los hinchas, quienes se han mostrados sumamente críticos por el desempeño arbitral que se vive en el Sporting Cristal vs Melgar.

¿Por qué Miguel Araujo no jugó ante Melgar?

Cabe recordar que Miguel Araujo no fue considerado para este duelo tras encontrarse en el proceso de recuperación luego de una lesión que sufrió en el partido ante Alianza Lima, donde en una disputa sufrió una contusión en la muñeca izquierda, la cual derivó en una fractura de radio distal.

Por ello, el defensor tuvo que ser operado de inmediato y, tras salir todo conforme en la intervención, estará fuera de las canchas entre 6 a 8 semanas. La ausencia de Araujo será un duro golpe para Sporting Cristal, ya que venía siendo la principal figura del plantel.