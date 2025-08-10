0
EN DIRECTO
Barcelona vs. Como EN VIVO por Trofeo Joan Gamper
LO ÚLTIMO
Así quedó la Tabla Acumulada Liga 1 2025 y posiciones del Clausura

La insólita publicación de Miguel Araujo por polémico arbitraje en el Sporting Cristal vs Melgar

El duelo entre Sporting Cristal vs Melgar se llenó de polémica por las decisiones arbitrales de Edwin Ordóñez. Ante esto, Miguel Araujo reaccionó de manera inesperada.

Angel Curo
Miguel Araujo hizo insólita publicación por polémico arbitraje ante Melgar
Miguel Araujo hizo insólita publicación por polémico arbitraje ante Melgar | Composición: Líbero
COMPARTIR

El duelo entre Sporting Cristal vs Melgar prometía ser uno de los más emocionantes de la fecha 5 del Torneo Clausura. No obstante, se vio opacado por la polémica arbitral que se vive, tras las polémicas decisiones del árbitro Edwin Ordoñez, que expulsó a 2 jugadores en el primer tiempo, incluyendo a Irven Ávila. En ese sentido, Miguel Araujo sorprendió a sus seguidores al reaccionar al desempeño arbitral.

Sporting Cristal vs. Melgar juegan EN VIVO HOY por la fecha 5 del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 Perú.

PUEDES VER: Sporting Cristal vs. Melgar EN VIVO por Liga 1 MAX: transmisión del partido

Miguel Araujo reaccionó al polémico arbitraje en el Sporting Cristal vs Melgar

Mediante su cuenta de Instagram, el defensa rimense Miguel Araujo siguió de cerca el encuentro que se disputa en el Estadio Alberto Gallardo y reaccionó de forma inesperada a una acción ocurrida en el primer tiempo del partido.

Araujo publicó un video en el que reaccionó con peculiares emojis tras un codazo que recibió su compañero Rafael Lutiger, propinado por el zaguero de Melgar, Leonel González. Esta situación ocurrió durante las protestas por una falta sancionada por Edwin Ordoñez a favor de Cristal.

Aunque el video no posee sonido, los emojis que utilizó el defensa rápidamente dieron de que hablar entre los hinchas, quienes se han mostrados sumamente críticos por el desempeño arbitral que se vive en el Sporting Cristal vs Melgar.

¿Por qué Miguel Araujo no jugó ante Melgar?

Cabe recordar que Miguel Araujo no fue considerado para este duelo tras encontrarse en el proceso de recuperación luego de una lesión que sufrió en el partido ante Alianza Lima, donde en una disputa sufrió una contusión en la muñeca izquierda, la cual derivó en una fractura de radio distal.

Por ello, el defensor tuvo que ser operado de inmediato y, tras salir todo conforme en la intervención, estará fuera de las canchas entre 6 a 8 semanas. La ausencia de Araujo será un duro golpe para Sporting Cristal, ya que venía siendo la principal figura del plantel.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

Lo más visto

  1. Universitario perdió 2 a 0 y complica su liderato en el torneo peruano tras 6 fechas

  2. Canal confirmado para ver Universitario vs Palmeiras por octavos de Copa Libertadores

  3. Universitario impacta con firme mensaje tras gol de Sporting Cristal a Melgar: "En cada..."

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano