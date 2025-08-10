- Hoy:
¡Insólito! Ávila fue expulsado tras fuerte patada a Barrios y dejó a Cristal con 10 hombres
Tras una mala reacción contra Pier Barrios, Irven Ávila fue expulsado en el Sporting Cristal vs Melgar y deja con 10 hombres a los celestes en partido clave del Torneo Clausura.
El grosero error de Riveros en Universitario que casi cuesta el gol de Sport Boys - VIDEO
¡Locura en Ayacucho! Gol de Alianza Lima para el 1-0 tras espectacular definición de Ceppelini
El polémico penal que cobró el árbitro a favor de Alianza, pero el VAR lo anuló - VIDEO
¿Era roja? Martín Távara le metió un codazo a Miguel Trauco, pero solo recibió tarjeta amarilla
¡Era el primero! La espectacular tapada de Viscarra con los pies para evitar el 1-0 de Cristal
¡Espectacular! Miguel Araujo salvó a Sporting Cristal con impresionante bloqueo a Alianza
¡Lo liquidó! Jairo Vélez y su sutil definición para marcar el 2-0 de Universitario - VIDEO
¡De no creer! Alex Valera erró penal con Universitario ante Alianza Universidad - VIDEO
