Irven Ávila fue expulsado en el Sporting Cristal vs Melgar. | Foto: L1 MAX

¡Insólito! Ávila fue expulsado tras fuerte patada a Barrios y dejó a Cristal con 10 hombres

Tras una mala reacción contra Pier Barrios, Irven Ávila fue expulsado en el Sporting Cristal vs Melgar y deja con 10 hombres a los celestes en partido clave del Torneo Clausura.