Callejo reveló por qué renovó con Cusco FC y descartó el interés de Cristal y Universitario

Facundo Callejo, goleador de la Liga 1 y actual delantero del Cusco FC, tuvo una destacada actuación en el partido contra Alianza Lima correspondiente a la jornada 2 del Torneo Clausura de la Liga 1. Gracias a su gol, el equipo cusqueño logró celebrar la victoria. Tras su destacado desempeño, fue entrevistado por L1MAX, donde reveló detalles sobre su renovación.

Como se sabe, Universitario y Sporting Cristal tuvieron en la mira a Callejo para reforzar la delantera con miras al Torneo Clausura y la Copa Libertadores. No obstante, el argentino decidió firmar su renovación con Cusco FC.

El delantero consultado sobre el por qué de su decisión, dejó un fuerte comentario que explica sus verdaderos motivos para seguir en el equipo más letal fuera de Lima. "Hay un montón de cosas, la comodidad que siente mi familia y la tranquilidad. Llega una edad en la que también le preguntas a la familia", informó.

Facundo Callejo en el radar de Universitario y Cristal

A pesar de que no hubo oferta formal, Sporting Cristal estuvo en la mira de un delantero de la calidad de Facundo Callejo tras la salida inesperada de Martín Cauteruccio. Además, no solo el equipo celeste estaba interesado, ya que según explicó el argentino en una entrevista, distintos clubes como Universitario consultaron por él. No obstante, el único equipo que hizo una oferta formal fue The Strongest de Bolivia.

Por otro lado, Facundo reveló que, tras destacar en la Liga 1 como el goleador del Torneo Apertura, hinchas de Sporting Cristal y Universitario le envían mensajes constantes brindándole apoyo e indicándole su deseo de que el delantero forme parte de su club. “Sin duda que motiva, no solo a mí, sino a cualquier jugador le gustaría jugar en un equipo grande de cualquier país. Es motivante. Agradezco a esos hinchas que me brindan su cariño, los de la ‘U’ me escriben más”, afirmó.

Gol de Callejo a Alianza Lima en el inicio del Torneo Clausura

A los 63 minutos del segundo tiempo, Facundo Callejo recibió un gran centro que pudo controlar con el taco y se posicionó en el área para vencer a Viscarra con un gran remate, colocando el 2-0 a favor de Cusco FC sobre Alianza Lima.

