Exjugador de Gremio cerca de firmar por Universitario para el Clausura y Copa Libertadores

Marco Saravia fue uno de los jugadores de Universitario de Deportes que fueron cedidos por el club para vestir otros colores durante la temporada actual del 2025. Sin embargo, el entrenador del Cusco FC anunció que el defensor ha decidido no continuar con el préstamo, por lo que su futuro es incierto.

En una entrevista con L1MAX, Marco Rondelli, actual técnico de Cusco FC, reveló los verdaderos motivos de la salida de Saravia, indicando que el futbolista no se sentía a gusto. Esto podría significar el posible regreso del exfutbolista de Gremio B a Universitario u algún otro club.

"El jugador notificó que no estaba a gusto en el club y que quería irse. Entonces, la 'U' hizo uso de la cláusula que tenía para repescarlo, por lo que jugará en la 'U' este segundo semestre. Eso es lo que espero, porque si la 'U' lo presta a otro club, estaría incumpliendo la palabra que nos dio a nosotros", afirmó en primer lugar.

Para luego dar las explicaciones de la inesperada salida: "Que no se sentía cómodo en Cusco, no sé si la ciudad o el club. Decidió regresar con el compromiso de no irse a otro club, salvo que sea en el extranjero", afirmó.

Estas declaraciones podrían poner muy incierto el futuro de Marco Saravia. Universitario podría hacerlo jugar en el Torneo Clausura de la Liga 1 y la Copa Libertadores. No obstante, también podría fichar por otro club en Perú o en el extranjero.

Marco Saravia en Cusco FC

Marco Saravia es actual jugador de Universitario hasta fines de 2025 y fue prestado a Cusco FC, donde jugó 15 de 18 partidos de la Liga 1. Anotó goles y ayudó al equipo cusqueño a estar entre los primeros del Torneo Apertura. Sin embargo, su salida ya se dio y su siguiente club es incierto.

Con Universitario, logró salir campeón del campeonato nacional en dos ocasiones (2023 y 2024). Sin embargo, en busca de continuidad, el equipo dirigido por Jorge Fossati decidió cederlo a otro club de la Liga 1, pero esa etapa ha llegado a su fin y podría pegar su vuelta.