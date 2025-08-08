0
Los mejores 5 Motorola calidad-precio que debes comprar este 2025 en vez del iPhone 16 y Samsung S25

Desde un celular plegable, hasta equipos con resistencia a fríos bajo cero: aquí te mostramos 5 Motorola que nada envidian a los terminales de Samsung y Apple.

Joel Dávila
Motorola recuperó el sitial de prestigio que perdió hace unos años.
Hoy vamos a adentrarnos en un Top 5 que podría apasionar a muchos y dividir a otros. Se trata de cinco smartphones de Motorola que, en nuestra opinión, son mejores en muchos aspectos a, por ejemplo, el iPhone 16 así como al Samsung S25.

Al final de esta nota, serás tú quien decida comprar cualquiera de los dispositivos que te mostraremos a continuación. Estos móviles tienen notables fichas técnicas y diseños bonitos que enamoran a miles alrededor del mundo.

Este Motorola es un buen ejemplo de un gama media calidad-precio.

Motorola Razr 60 Ultra

El Motorola Razr 60 Ultra tiene pantalla interna AMOLED LTPO de 7 pulgadas, resolución Super HD, 464 de densidad de píxeles por pulgada (ppp), tasa de refresco de 165 hercios (Hz), brillo máximo de 4,500 nits, Dolby Vision, Dolby Atmos. Pantalla externa POLED de 4 pulgadas, 479 ppp, tasa de refresco de 165Hz, brillo máximo de 3,000 nits. Procesador Snapdragon 8 Elite, RAM de 16GB, memoria interna (ROM) de 512GB. Cámara principal de 50MP con estabilización óptica (OIS), gran angular/macro de 50MP; frontal de 50MP. Batería de 4,700mAh, carga rápida de 68W, carga inalámbrica de 30W, carga inalámbrica inversa de 5W. Software Android 15 con Moto AI. Resistencia acuática IP48.

Motorola Edge 50 Ultra

El Motorola Edge 50 Ultra trae pantalla POLED LTPO de 6,7 pulgadas, resolución de 2,712 x 1,220 píxeles, 446 de ppp, 144Hz de tasa de refresco. HDR10+, brillo máximo de 2,500 nits. Procesador Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, RAM de 16GB, ROM de 1TB. Batería de 4,500mAh, carga rápida de 125W, carga rápida inalámbrica de 50W, carga rápida inalámbrica reversible de 10W. Cámara principal de 50MP con OIS, ultra gran angular de 50MP. telefoto 3X de 64MP, frontal de 50MP. Software Android 14. Resistencia acuática IP68.

Motorola Edge 60 Pro

El Motorola Edge 60 Pro viene con pantalla POLED de 6,67 pulgadas, resolución Super HD, HDR10+, 120Hz de tasa de refresco, brillo máximo de 4,500 nits, Dolby Atmos. Procesador MediaTek Dimensity 8350 Extreme, RAM de 12GB, ROM de 512GB. Batería de 6,000mAh, carga rápida de 80W, carga inalámbrica de 15W. Cámara principal de 50MP con OIS, ultra gran aguilar/macro de 50MP, telefoto 3X de 10MP, frontal de 50MP. Software Android 15 con Moto AI.Resistencia acuática IP68/IP69, certificado militar MIL-STD-810H.

Motorola Edge 50 Pro

El Motorola Edge 50 Pro cuenta con pantalla POLED de 6,7 pulgadas, resolución FullHD+, tasa de refresco de 144Hz. HDR10+, brillo máximo de 2,000 nits, Dolby Atmos. Procesador Snapdragon 7 Gen 3, RAM de 8GB/12GB, ROM de 265GB/512GB. Batería de 4,500mAh, carga rápida de 125W, carga inalámbrica de 50W, carga rápida inalámbrica reversible de 10W. Cámara principal de 50MP con OIS, telefoto 3X de 10MP, ultra gran angular de 13MP, frontal de 50MP. Software Android 14. Resistencia acuática IP68.

Motorola Edge 60

El Motorola Edge 60 posee pantalla POLED de 6,67 pulgadas, resolución Super HD, HDR10+, 120Hz de tasa de refresco, 4,500 nits de brillo máximo, Dolby Atmos. Procesador MediaTek Dimensity 7300, RAM de 12GB, ROM de 512GB. Batería de 5,200mAh, carga rápida de 68W. Cámara principal de 50MP con OIS, ultra gran angular/macro de 50MP, telefoto 3X de 10MP, frontal de 50MP. Software Android 15 con Moto AI. Resistencia acuática IP68/IP69, certificado militar MIL-STD-810H.

AUTOR: Joel Dávila

Redactor de Líbero, sección Ocio. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con mas de 13 años de experiencia en contenido digital, periodismo institucional y redacción SEO.

