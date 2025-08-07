Este Motorola es más bonito que el iPhone y más potente que el Samsung A56: 1 TB almacenamiento y cámara cinematográfica

A pesar de tener varios años de diferencia, Motorola siempre se ha mantenido entre los candidatos tecnológicos más poderosos del mundo y, para algunos, está por encima de Samsung y hasta Xiaomi. Teniendo el Motorola Edge 50 Ultra tiene todo a su favor, por lo que es fácil decir que puede competir tranquilamente con otras marcas referentes del mercado.

Si pasas mucho tiempo buscando el teléfono ideal, ya no tendrás que hacerlo con la llegada del Motorola Edge 50 Ultra que tiene una poderosa cámara de alta calidad, batería de larga duración y componentes que ofrecen un excelente rendimiento. El Samsung A56 se lanzó en el 2025, pero no ha sabido cumplir con las expectativas al tratarse de una mejor versión y siendo más moderna.

Ficha técnica del Motorola Edge 50 Ultra

Este dispositivo móvil ofrece una gran seguridad para quienes buscan un smartphone lo suficientemente poderoso para que puedas soportar varios años de uso y con las actualizaciones completas de Android. Con este celular se cuenta con la potencia de la memoria RAM de 12GB y 16GB, lo que quiere decir que cumple y supera el rendimiento.

Asimismo, se cuenta con el almacenamiento de 512GB y 1TB, lo que hace factible que se pueda guardar miles de fotografías y videos. La capacidad de es sumamente importante en los teléfonos de Motorola y el Edge 50 Ultra no nos fallará.

Es uno de los mejores celulares de Motorola. | Foto: Captura

Potencia fotográfica inigualable

La cámara del Motorola Edge 50 Ultra es uno de sus puntos más fuertes, empezando porque tiene un sistema de cámara triple de alta calidad. El sensor de la principal es de 50 MP, mientras que con el lente gran angular es capaz de garantizar fotos de hasta 50 MP y con telefoto de 64 MP.

Para aquellos que busquen los detalles en una sola toma, también destacar que se encuentra con el zoom óptico de 3x, zoom híbrido 30x y zoom digital de 100x. Esto hará que se puedan capturar imágenes desde diferentes ángulos según tu estilo.

Finalmente, la batería del Motorola Edge 50 Ultra tiene una capacidad de 4500 mAh que es garantía absoluta de presentar una autonomía excepcional para un uso intensivo. Este teléfono también cuenta con una carga rápida de 125W que soporta carga inalámbrica y carga inversa.