Estas pruebas dicen que el Samsung S26 Ultra es MUCHO MEJOR que el iPhone 17 Pro Max, ¿será el mejor celular de 2026?

El 25 de febrero de 2026, se presentará en un evento especial al Samsung S26 Ultra y a sus hermanos menores, con aspiraciones a ser el mejor celular de este año.

Joel Dávila
Este celular, al menos en rendimiento, promete superar, y con creces, al iPhone 17 Pro Max.
Samsung está a 4 días para lanzar su nueva familia en el tope de gama, los S26, y con ello la salida del buque insignia de esta serie: el Samsung Galaxy S26 Ultra y en la previas a su estreno mundial este termial premium fue sometido a pruebas en Geekbench 6 donde supera, y por mucho, al también fabuloso iPhone 17 Pro Max.

Todo indica que lo hecho con el 17 Pro seguirá por la misma senda y lo mejorará con su sucesor.

PUEDES VER: El iPhone 18 Pro incluirá tres cambios que enamorarán a los fans de Apple y no se trata de precios baratos

Samsung S26 Ultra supera al iPhone 17 Pro Max, según Geekbench 6

Cuando Geekbench 6 hizo las pruebas colocó el Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm, que todos indica será el chip con el que dispondrá el Samsung S26 Ultra, aunque oficialmente lo conocoremos el próximo 25 de febrero en el evento Galaxy Unpacked.

Ficha del Samsung S26 Ultra en Geekbench 6.

En las imágenes de las pruebas, notamos que el Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 de este Samsung, posiblemente, aplicó una serie de optimizaciones a medida, superando con solvencia al iPhone 17 Pro Max en la categoría de un solo núcelo como en la de múltiples núcleos.

iPhone 17 Pro Max

Ficha del iPhone 17 Pro Max en Geekbench 6.

Samsung S26 Ultra: algunas características filtradas

Además de esto, se espera de que el S26 Ultra venga con presentación en colores VIoleta Cobalto, Black Shadow, White Shadow y Azul Galáctico, con bordes redondeados, una isleta de cámara dedicada con triple cámara, un opción de color completamente negro, puerto USB-C, S Pen, a la vez de batería de 5000mAh, aunque versiones dicen que será de 5200mAh.

Alguna de las cosas que ha decepcionado a los fans más exigentes, es que se presume que este celular no incluirá imanes integrados Qi2, lo que promoverá la venta de estos objeto de forma externa, pero algo muy esperado es la tecnología Flex Magic Pixel OLED que tiene el nombre coloquial de "Pantalla de Privacidad", la cual aprovecha la IA para atenuar los ángulos de visión angulares sin afectar el brillo de la pantalla, ofreciendo una experiencia visión frontal para evitar que alguie espíe las actividades de tu dispositivo desde ángulos laterales.

Samsung S26 Ultra

De acuerdo a filtraciones chinas, estas serían las versiones del Samsung S26 Ultra. (Foto: Weibo)

Samsung S26 Ultra: posible ficha técnica

  • Pantalla Dynamic AMOLED QHD+ de 6.9 pulgadas.
  • Tasa de refresco adaptativa LTPO hasta los 120 hercios.
  • Procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5
  • RAM hasta los 16GB.
  • Memoria interna de 256GB, 512GB, 1TB con UFS 4.0.
  • Rendimiento de IA más rápido.
  • Batería de 5000mAh.
  • Carga rápida de 60W.
  • Soporte para accesorios magnéticos Qi2, solo con funda.
  • Sistema operativo OneUI 8.5 basado en Android 16
  • Cámara principal de 200MP.
  • Ultra gran angular de 50 MP.
  • Teleobjetivo periscopio de 50 MP con zoom.
  • Teleobjetivo de 12 MP con zoom óptico 3X.
  • Frontal de 12 MP.

AUTOR: Joel Dávila

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza con más de 15 años de experiencia en redacción digital y SEO. Trabajo como periodista para El Comercio, Peru.com y La República. Se especializa en temas de economía, política, ciencia y tecnología con enfoque en geopolítica global.

