Estas pruebas dicen que el Samsung S26 Ultra es MUCHO MEJOR que el iPhone 17 Pro Max, ¿será el mejor celular de 2026?

Samsung está a 4 días para lanzar su nueva familia en el tope de gama, los S26, y con ello la salida del buque insignia de esta serie: el Samsung Galaxy S26 Ultra y en la previas a su estreno mundial este termial premium fue sometido a pruebas en Geekbench 6 donde supera, y por mucho, al también fabuloso iPhone 17 Pro Max.

Samsung S26 Ultra supera al iPhone 17 Pro Max, según Geekbench 6

Cuando Geekbench 6 hizo las pruebas colocó el Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm, que todos indica será el chip con el que dispondrá el Samsung S26 Ultra, aunque oficialmente lo conocoremos el próximo 25 de febrero en el evento Galaxy Unpacked.

Ficha del Samsung S26 Ultra en Geekbench 6.

En las imágenes de las pruebas, notamos que el Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 de este Samsung, posiblemente, aplicó una serie de optimizaciones a medida, superando con solvencia al iPhone 17 Pro Max en la categoría de un solo núcelo como en la de múltiples núcleos.

Ficha del iPhone 17 Pro Max en Geekbench 6.

Samsung S26 Ultra: algunas características filtradas

Además de esto, se espera de que el S26 Ultra venga con presentación en colores VIoleta Cobalto, Black Shadow, White Shadow y Azul Galáctico, con bordes redondeados, una isleta de cámara dedicada con triple cámara, un opción de color completamente negro, puerto USB-C, S Pen, a la vez de batería de 5000mAh, aunque versiones dicen que será de 5200mAh.

Alguna de las cosas que ha decepcionado a los fans más exigentes, es que se presume que este celular no incluirá imanes integrados Qi2, lo que promoverá la venta de estos objeto de forma externa, pero algo muy esperado es la tecnología Flex Magic Pixel OLED que tiene el nombre coloquial de "Pantalla de Privacidad", la cual aprovecha la IA para atenuar los ángulos de visión angulares sin afectar el brillo de la pantalla, ofreciendo una experiencia visión frontal para evitar que alguie espíe las actividades de tu dispositivo desde ángulos laterales.

De acuerdo a filtraciones chinas, estas serían las versiones del Samsung S26 Ultra. (Foto: Weibo)

Samsung S26 Ultra: posible ficha técnica