¿Se vienen nuevos feriados en la segunda mitad de febrero 2026? Esto confirma El Peruano

Los ciudadanos en el Perú están a la espera de la información sobre los nuevos feriados que llegarán con el avance del calendario 2026.

Daniela Alvarado
Feriados 2026: consulta si hay más fechas libres en febrero
Feriados 2026: consulta si hay más fechas libres en febrero | FOTO: Daniela Alvarado/ Líbero
El último mes en el que los peruanos tuvieron un feriado largo para realizar actividades fuera de su rutina diaria, fue el jueves 1 de enero, fecha en la que se celebró la llegada de Año Nuevo 2026. Por este motivo, los ciudadanos esperan con ansias conocer qué más días se vienen.

Actualmente nos encontramos en la mitad de febrero, y hasta el momento no se han registrado feriados nacionales que impliquen un descanso de los trabajadores. Esta situación ha hecho crecer la expectativa e intriga entre los peruanos. ¿Habrá fechas libres en lo que resta del mes?

Feriados

Peruanos esperan el próximo feriado 2026 / FOTO: Freepik

¿Hay feriados en febrero 2026?

Lo cierto es que según la plataforma de El Peruano, no hay feriados que se hayan establecido en el calendario oficial del país para febrero. Este mes en curso es uno de los que no cuenta con ninguna festividad que aplique como día libre nacional.

¿Qué feriado es el próximo en llegar?

En 2026, los siguientes feriados nacionales son los de Semana Santa y están programaos para el jueves 2 de abril (Jueves Santo) y el viernes 3 de abril (Viernes Santo). Estos días permiten un descanso largo, sumándose al sábado y domingo de ese fin de semana.

Feriados que restan en el 2026

  • Jueves 2 de abril: Semana Santa
  • Viernes 3 de abril: Semana Santa
  • Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo
  • Domingo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera
  • Lunes 29 de junio: Día de San Pedro y San Pablo
  • Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú
  • Martes 28 de julio: Fiestas Patrias
  • Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias
  • Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín
  • Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima
  • Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos
  • Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos
  • Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
  • Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad
Daniela Alvarado
AUTOR: Daniela Alvarado

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Egresada en Periodismo y Medios Digitales (Toulouse Lautrec). 2 años de experiencia en redacción de contenido digital y locución.

