Municipalidad de Villa El Salvador confirma construcción para brindar mayor seguridad en el distrito

La Municipalidad de Villa El Salvador anunció novedades para el distrito con una nueva construcción que aportará en la calidad de vida de los ciudadanos.

Daniela Alvarado
Municipalidad de Villa el Salvador anuncia novedades en distrito
Municipalidad de Villa el Salvador anuncia novedades en distrito | FOTO: Daniela Alvarado/ Líbero
Los vecinos del distrito de Villa El Salvador recibieron una buena noticia por parte de la entidad municipal, pues durante estos días el Asentamiento Humano "Oasis de Villa" se encuentra recibiendo importantes renovaciones a favor de la seguridad y estabilidad del área.

La comuna de la localidad anunció que se viene realizando la construcción de diversas pistas y veredas nuevas en los grupos 1, 2, 2A y 4 dentro de la zona, lo cual beneficiará a los ciudadanos en los alrededores.

En el clip compartido por medio de las redes sociales, se puede evidenciar cómo luce la zona en medio de este popular distrito del sur y cómo es los trabajos han venido avanzando.

Esta intervención tiene el objetivo de ordenar el tránsito vehicular y peatonal, pero principalmente elevar la calidad de vida urbana. Además, es importante tener en cuenta que facilita el acceso seguro y revaloriza las viviendas que se encuentran en zonas aledañas.

De esta manera, las autoridades siguen en pie comprometiéndose a seguir gestionando y buscando unir esfuerzos para lograr muchos más financiamientos de proyectos que también son prioritarios para el distrito.

¿Cuál es la extensión de las pistas y veredas?

  • Más de 50,000 m² de pistas
  • Más de 24,000 m² de veredas
Daniela Alvarado
AUTOR: Daniela Alvarado

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Egresada en Periodismo y Medios Digitales (Toulouse Lautrec). 2 años de experiencia en redacción de contenido digital y locución.

