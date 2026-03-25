Italia vs. Irlanda del Norte por repechaje al Mundial 2026: ¿a qué hora juegan y dónde ver?

Italia vs. Irlanda del Norte se enfrentan este jueves 25 de marzo, desde el Estadio New Balance Arena de Bérgamo, en un partido correspondiente al repechaje al Mundial 2026 de las Eliminatorias europeas. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en los distintos países y dónde podrás ver EN VIVO todas las incidencias de este duelo.

Italia vs. Irlanda del Norte: horario del partido

Si te gusta ver los partidos de repechaje al Mundial 2026 y deseas sintonizar el partido entre Italia vs. Irlanda del Norte, correspondiente a las Eliminatorias europeas, aquí te mostramos los horarios en los diferentes países:

México y Centroamérica: 13.45 horas

Perú: 14.45 horas

Ecuador: 14.45 horas

Colombia: 14.45 horas

Bolivia: 15.45 horas

Venezuela: 15.45 horas

Estados Unidos (Miami, Nueva York y Washington): 15.45 horas

Argentina: 16.45 horas

Brasil: 16.45 horas

Chile: 16.45 horas

Paraguay: 16.45 horas

Uruguay: 16.45 horas

Italia: 20.45 horas

¿Dónde ver Italia vs. Irlanda del Norte?

Perú y resto de Sudamérica: ESPN 2 y Disney Plus

Brasil: ESPN y Disney Plus

México: SKY Sports (canal 1534)

Centroamérica: ESPN y Disney Plus

Estados Unidos: VIX Premium y fuboTV

Italia: RAI 1 y RaiPlay

Italia vs. Irlanda del Norte por el repechaje al Mundial 2026

Después de un poco más de cuatros años, las selecciones de Italia e Irlanda del Norte volverán a verse las caras. La última vez que ambas naciones se enfrentaron en suelo italiano fue en las Eliminatorias europeas pasadas, donde el 'Neroazurri' se quedó con la victoria con un marcador de 2-0.

Para llegar a esta instancia definitoria, Italia quedó segundo en el grupo I con 18 puntos, debajo de una Noruega que sorprendió a todos logrando puntaje perfecto. Por su parte, Irlanda del Norte quedó tercero en la zona A; sin embargo, pudo llegar al repechaje gracias a su rendimiento en la UEFA Nations League, que ofrece plazas adicionales.