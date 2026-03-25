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Italia vs. Irlanda del Norte por repechaje al Mundial 2026: ¿a qué hora juegan y dónde ver?
Italia vs. Irlanda del Norte chocan este jueves por el repechaje al Mundial 2026 de las Eliminatorias europeas. Conoce los horarios y qué canal transmite EN VIVO.
Italia vs. Irlanda del Norte se enfrentan este jueves 25 de marzo, desde el Estadio New Balance Arena de Bérgamo, en un partido correspondiente al repechaje al Mundial 2026 de las Eliminatorias europeas. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en los distintos países y dónde podrás ver EN VIVO todas las incidencias de este duelo.
PUEDES VER: Partidos de repechaje al Mundial 2026: programación para definir los últimos clasificados
Italia vs. Irlanda del Norte: horario del partido
Si te gusta ver los partidos de repechaje al Mundial 2026 y deseas sintonizar el partido entre Italia vs. Irlanda del Norte, correspondiente a las Eliminatorias europeas, aquí te mostramos los horarios en los diferentes países:
- México y Centroamérica: 13.45 horas
- Perú: 14.45 horas
- Ecuador: 14.45 horas
- Colombia: 14.45 horas
- Bolivia: 15.45 horas
- Venezuela: 15.45 horas
- Estados Unidos (Miami, Nueva York y Washington): 15.45 horas
- Argentina: 16.45 horas
- Brasil: 16.45 horas
- Chile: 16.45 horas
- Paraguay: 16.45 horas
- Uruguay: 16.45 horas
- Italia: 20.45 horas
¿Dónde ver Italia vs. Irlanda del Norte?
- Perú y resto de Sudamérica: ESPN 2 y Disney Plus
- Brasil: ESPN y Disney Plus
- México: SKY Sports (canal 1534)
- Centroamérica: ESPN y Disney Plus
- Estados Unidos: VIX Premium y fuboTV
- Italia: RAI 1 y RaiPlay
Italia vs. Irlanda del Norte por el repechaje al Mundial 2026
Después de un poco más de cuatros años, las selecciones de Italia e Irlanda del Norte volverán a verse las caras. La última vez que ambas naciones se enfrentaron en suelo italiano fue en las Eliminatorias europeas pasadas, donde el 'Neroazurri' se quedó con la victoria con un marcador de 2-0.
Para llegar a esta instancia definitoria, Italia quedó segundo en el grupo I con 18 puntos, debajo de una Noruega que sorprendió a todos logrando puntaje perfecto. Por su parte, Irlanda del Norte quedó tercero en la zona A; sin embargo, pudo llegar al repechaje gracias a su rendimiento en la UEFA Nations League, que ofrece plazas adicionales.
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