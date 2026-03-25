Partidos de hoy EN VIVO, jueves 26 de marzo: programación, horarios y canales de TV
Repechajes para el Mundial 2026, con Bolivia como representante de la Conmebol. Revisa la programación completa de los partidos que se realizarán HOY jueves 26 de marzo.
Se juegan los repechajes para el Mundial 2026. Bolivia quiere volver a la Copa del Mundo y su camino para alcanzar este sueño inicia ante Surinam. Además, en Europa también se disputarán los boletos para la cita mundialista. Italia, Gales, Dinamarca, Suecia, Ucrania son algunos de los países que están en dicha instancia. También tenemos un compromiso en la Liga Argentina y los amistosos por fecha FIFA.
Partidos de hoy por el repechaje Mundial 2026
|Horarios
|Partidos
|Canales
|17:00
|Bolivia vs. Surinam
|DSports, DGO y ViX
|22:00
|Nueva Caledonia vs. Jamaica
|DSports y ViX
Partidos de hoy por las eliminatorias europeas para el Mundial 2026
|Horarios
|Partidos
|Canales
|12:00
|Turquía vs. Rumanía
|Disney Plus y ESPN 2
|14:45
|Dinamarca vs. Macedonia del Norte
|Disney Plus
|14:45
|Eslovaquia vs. Kosovo
|Disney Plus
|14:45
|Gales vs. Bosnia
|Disney Plus y ESPN 2
|14:45
|Italia vs. Irlanda del Norte
|Disney Plus y ESPN
|14:45
|Polonia vs. Albania
|Disney Plus
|14:45
|República Checa vs. Irlanda
|Disney Plus
|14:45
|Ucrania vs. Suecia
|Disney Plus
Partidos de hoy por la Liga Profesional
|Hora
|Partido
|Canal
|19:00
|Argentinos Juniors vs. Lanús
|Bet365
Partidos de hoy por la Copa de la Liga - Chile
|Horarios
|Partidos
|Canales
|16:00
|Limache vs. Palestino
|Bet365
|18:30
|Everton vs. O’Higgins
|Bet365
|18:30
|U. de Concepción vs. Cobresal
|Bet365
Partidos de hoy por la Premier League de Jamaica
|Horarios
|Partidos
|Canales
|15:30
|Portmore vs. Waterhouse
|—
|15:30
|Treasure Beach vs. Arnett Gardens
|—
|16:00
|Cavalier vs. Dunbeholden
|Bet365
|19:00
|Mount Pleasant vs. Spanish Town Police
|—
Partidos de hoy por FIFA Series
|Hora
|Partido
|Canal
|22:00
|Chile vs. Cabo Verde
|Bet365
Amistosos internacionales para hoy
|Horarios
|Partidos
|Canales
|10:00
|Moldavia vs. Lituania
|Disney Plus
|12:00
|Chipre vs. Bielorrusia
|Disney Plus
|12:00
|Georgia vs. Israel
|Disney Plus
|15:00
|Brasil vs. Francia
|ESPN 2 y Disney Plus
|18:30
|Colombia vs. Croacia
|ViX
Partidos de hoy por Concacaf Series
|Horarios
|Partidos
|Canales
|16:00
|Martinica vs. Cuba
|Bet365
|16:30
|Bahamas vs. Anguila
|Bet365
|17:00
|Saint Martín vs. Barbados
|Bet365
|19:00
|Islas Caimán vs. Islas Vírgenes Británicas
|Bet365
|19:00
|República Dominicana vs. El Salvador
|Bet365
|19:30
|Bonaire vs. San Vicente y las Granadinas
|Bet365
Partidos de hoy por la Copa de Primera Paraguay
|Hora
|Partido
|Canal
|18:00
|Recoleta vs. Rubio Ñú
|Bet365
Partidos de hoy por la Liga de Uruguay
|Horarios
|Partidos
|Canales
|11:00
|Racing Montevideo vs. Progreso
|Disney Plus
|14:00
|Danubio vs. Defensor Sporting
|Disney Plus
Horarios en Perú, Colombia y Ecuador.
