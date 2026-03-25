Repechajes para el Mundial 2026, con Bolivia como representante de la Conmebol. Revisa la programación completa de los partidos que se realizarán HOY jueves 26 de marzo.

Programación de partidos que se realizarán HOY jueves 26 de marzo.
Programación de partidos que se realizarán HOY jueves 26 de marzo. | FOTO: Composición Líbero
Se juegan los repechajes para el Mundial 2026. Bolivia quiere volver a la Copa del Mundo y su camino para alcanzar este sueño inicia ante Surinam. Además, en Europa también se disputarán los boletos para la cita mundialista. Italia, Gales, Dinamarca, Suecia, Ucrania son algunos de los países que están en dicha instancia. También tenemos un compromiso en la Liga Argentina y los amistosos por fecha FIFA.

Partidos de hoy por el repechaje Mundial 2026

HorariosPartidosCanales
17:00Bolivia vs. SurinamDSports, DGO y ViX
22:00Nueva Caledonia vs. JamaicaDSports y ViX

Partidos de hoy por las eliminatorias europeas para el Mundial 2026

HorariosPartidosCanales
12:00Turquía vs. RumaníaDisney Plus y ESPN 2
14:45Dinamarca vs. Macedonia del NorteDisney Plus
14:45Eslovaquia vs. KosovoDisney Plus
14:45Gales vs. BosniaDisney Plus y ESPN 2
14:45Italia vs. Irlanda del NorteDisney Plus y ESPN
14:45Polonia vs. AlbaniaDisney Plus
14:45República Checa vs. IrlandaDisney Plus
14:45Ucrania vs. SueciaDisney Plus

Partidos de hoy por la Liga Profesional

HoraPartidoCanal
19:00Argentinos Juniors vs. LanúsBet365

Partidos de hoy por la Copa de la Liga - Chile

HorariosPartidosCanales
16:00Limache vs. PalestinoBet365
18:30Everton vs. O’HigginsBet365
18:30U. de Concepción vs. CobresalBet365

Partidos de hoy por la Premier League de Jamaica

HorariosPartidosCanales
15:30Portmore vs. Waterhouse
15:30Treasure Beach vs. Arnett Gardens
16:00Cavalier vs. DunbeholdenBet365
19:00Mount Pleasant vs. Spanish Town Police

Partidos de hoy por FIFA Series

HoraPartidoCanal
22:00Chile vs. Cabo VerdeBet365

Amistosos internacionales para hoy

HorariosPartidosCanales
10:00Moldavia vs. LituaniaDisney Plus
12:00Chipre vs. BielorrusiaDisney Plus
12:00Georgia vs. IsraelDisney Plus
15:00Brasil vs. FranciaESPN 2 y Disney Plus
18:30Colombia vs. CroaciaViX

Partidos de hoy por Concacaf Series

HorariosPartidosCanales
16:00Martinica vs. CubaBet365
16:30Bahamas vs. AnguilaBet365
17:00Saint Martín vs. BarbadosBet365
19:00Islas Caimán vs. Islas Vírgenes BritánicasBet365
19:00República Dominicana vs. El SalvadorBet365
19:30Bonaire vs. San Vicente y las GranadinasBet365

Partidos de hoy por la Copa de Primera Paraguay

HoraPartidoCanal
18:00Recoleta vs. Rubio ÑúBet365

Partidos de hoy por la Liga de Uruguay

HorariosPartidosCanales
11:00Racing Montevideo vs. ProgresoDisney Plus
14:00Danubio vs. Defensor SportingDisney Plus

Horarios en Perú, Colombia y Ecuador.

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

