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Sinuano Día y Noche de HOY, miércoles 25 de marzo EN VIVO: revisa los últimos resultados y números ganadores del sorteo
AQUÍ podrás encontrar los últimos resultados del Sinuano Día y Noche de HOY, 25 de marzo. ¿Compraste un boleto del juego? Comprueba si tendrás suerte.
El Sinuano Día y Noche de este miércoles 25 de marzo, saldrá EN VIVO y dará una nueva oportunidad a los ciudadanos en Colombia para que puedan adquirir su boleto, apostar su suerte y obtener uno de los ansiados premios. No te pierdas los resultados finales.
PUEDES VER: RESULTADOS del Sinuano Día y Noche del martes 24 de marzo: números ganadores del ÚLTIMO SORTEO
resultados en vivo Sinuano Día y Noche de HOY, miércoles 25 de marzo
Bienvenidos
Este miércoles 25 de marzo, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.
¿Dónde comprar boletos del Sinuano?
Puedes adquirir los tickets del Sinuano en puntos de venta autorizados de SuperGiros S.A. Por otro lado, si quieres jugar en línea, puedes hacerlo a través de la página web de SuperGiros S.A. o de operadores de juegos de azar que estén debidamente acreditados.
¿A qué hora se emite el Sinuano Día y Noche?
El Sinuano Día se lleva a cabo a las 2.30 p. m., incluyendo los festivos, y el Sinuano Noche se realiza a las 10.30 p. m., excepto los domingos y festivos, que juega a las 8.30 p. m.
¿Qué días sale el Sinuano?
Las ediciones se realizan todos los días en dos momentos, primero el Sinuano Día y luego el Sinuano Noche, ofreciendo a los jugadores dos oportunidades diarias para poder participar y jugar con la suerte.
¿Cómo se juega el Sinuano?
Los jugadores del Sinuano pueden optar por varias modalidades de juego, incluyendo la posibilidad de apostar por las tres primeras o las tres últimas cifras del número ganador.
Premios del Sinuano
- Si aciertas las 4 cifras en su orden exacto, el premio es la apuesta multiplicada 4.500 veces.
- Si aciertas 3 cifras en orden, la apuesta se multiplica aproximadamente 400 veces.
- Si aciertas 2 cifras en orden, la apuesta se multiplica 50 veces.
- Si aciertas 1 sola cifra, la apuesta se multiplica 5 veces.
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