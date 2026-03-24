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Sinuano Día y Noche de HOY, martes 24 de marzo EN VIVO: resultados y números ganadores del ÚLTIMO SORTEO
AQUÍ podrás encontrar los resultados del Sinuano Día y Noche de HOY, 24 de marzo. ¿Serás uno de los afortunados ganadores? AQUÍ conocerás cada jugada.
El sorteo Sinuano Día y Noche de HOY, martes 24 de marzo, saldrá EN VIVO una vez más en esta edición desde Colombia. Si eres uno de los participantes, no te puedes perder la publicación de los ansiados resultados. ¡Te deseamos mucha suerte! Entérate ahora qué jugó y cuáles fueron los números de las bolillas.
PUEDES VER: RESULTADOS Sinuano Día y Noche del lunes 23 de marzo: números ganadores del ÚLTIMO SORTEO
Sinuano Día y Noche de HOY, martes 24 de marzo EN VIVO: resultados del ÚLTIMO SORTEO
¡Bienvenidos al sorteo Sinuano de HOY, 24 de marzo!
Si compraste tu boleto del Sinuano Día y Noche de HOY, entonces AQUÍ podrás revisar cuáles fueron los resultados ganadores en cada emisión. ¡Mucha suerte!
¿A qué hora sale EN VIVO el Sinuano Día y Noche?
Los sorteos del Sinuano se llevan a cabo de lunes a domingo. El Sinuano Día, se realiza a las 2:30 p.m. Por otro lado, el Sinuano Noche llega a las 10:30 p.m., excepto los domingos y festivos, que juega a las 8:30 p.m.
¿Dónde ver el Sinuano?
Ambos sorteos son transmitidos por el canal Telecaribe, pero también puedes revisar el minuto a minuto desde esta nota de Líbero, en la que te contaremos a detalle sobre las combinaciones ganadoras.
¿Cómo jugar el Sinuano?
Los jugadores pueden optar por varias modalidades de juego, incluyendo la posibilidad de apostar por las tres primeras o las tres últimas cifras del número ganador.
Premios del Sinuano
- Si aciertas las 4 cifras en su orden exacto, el premio es la apuesta multiplicada 4 500 veces.
- Si aciertas 3 cifras en orden, la apuesta se multiplica aproximadamente 400 veces.
- Si aciertas 2 cifras en orden, la apuesta se multiplica 50 veces.
- Si aciertas 1 sola cifra, la apuesta se multiplica 5 veces.
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