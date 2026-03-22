Sinuano Día HOY, domingo 22 de marzo EN VIVO: resultados y números ganadores del último sorteo

El Sinuano Día y Noche realiza HOY, domingo 22 de marzo, un nuevo sorteo que mantiene la expectativa de miles de jugadores. Este popular juego de azar brinda una nueva oportunidad para tentar a la suerte y acercarse al plan de premios. AQUÍ podrás seguir el juego EN VIVO, conocer los números ganadores y mantenerse al tanto de todos los resultados.

PUEDES VER: Resultados Sinuano Día y Noche del sábado 21 de marzo de 2026 en Colombia

Sinuano Día y Noche de HOY, domingo 22 de marzo EN VIVO: resultados ganadores del sorteo 10:05 Plan de premios del sorteo Sinuano Si aciertas las 4 cifras en su orden exacto , el premio es la apuesta multiplicada 4 500 veces.

, el premio es la apuesta multiplicada 4 500 veces. Si aciertas 3 cifras en orden , la apuesta se multiplica aproximadamente 400 veces.

, la apuesta se multiplica aproximadamente 400 veces. Si aciertas 2 cifras en orden , la apuesta se multiplica 50 veces.

, la apuesta se multiplica 50 veces. Si aciertas 1 sola cifra, la apuesta se multiplica 5 veces. 09:24 ¡Bienvenido a un sorteo más del Sinuano! El sorteo Sinuano Día y Noche, llega este 22 de marzo con una edición que podría convertirte en el nuevo millonario. No te pierdas los resultados.

¿A qué hora se juega el Sinuano?

El Sinuano Día y Noche se realiza de lunes a sábado a las 2.30 p. m. y las 10.30 p. m., respectivamente. Mientras que los domingos y feriados, el horario nocturno cambia a las 8.30 p. m. (hora Colombia).

Estadísticas del Sinuano Día

Los números más frecuentes del sorteo Sinuano Día, según los datos históricos desde 2014, son:

2 : 420 veces

: 420 veces 8 : 416

: 416 5 : 403

: 403 6: 398

Estadísticas del Sinuano Noche

Estas son las estadísticas más recientes del Sinuano Noche, enfocadas en los números más frecuentes:

9 : 32 veces

: 32 veces 2 : 31 veces

: 31 veces 3 , 1 , 5 : 27 veces cada uno

, , : 27 veces cada uno 6 : 24 veces

: 24 veces 8 : 22 veces

: 22 veces 4 : 20 veces

: 20 veces 7 : 19 veces

: 19 veces 0: 15 veces

Premios del Sorteo Sinuano Día y Noche