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Sinuano Día HOY, domingo 22 de marzo EN VIVO: resultados y números ganadores del último sorteo

El Sinuano saldrá EN VIVO HOY, 22 de marzo, en una nueva edición que podría darte la suerte que necesitas. ¡No te pierdas los resultados!

Angie De La Cruz
Sigue EN VIVO el último sorteo del Sinuano Día y Noche de HOY, domingo 22 de marzo.
Sigue EN VIVO el último sorteo del Sinuano Día y Noche de HOY, domingo 22 de marzo. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
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El Sinuano Día y Noche realiza HOY, domingo 22 de marzo, un nuevo sorteo que mantiene la expectativa de miles de jugadores. Este popular juego de azar brinda una nueva oportunidad para tentar a la suerte y acercarse al plan de premios. AQUÍ podrás seguir el juego EN VIVO, conocer los números ganadores y mantenerse al tanto de todos los resultados.

Revisa los resultados EN VIVO del sorteo Sinuano Día y Noche de HOY, sábado 21 de marzo.

PUEDES VER: Resultados Sinuano Día y Noche del sábado 21 de marzo de 2026 en Colombia

Sinuano Día y Noche de HOY, domingo 22 de marzo EN VIVO: resultados ganadores del sorteo

10:05
22/3/2026

Plan de premios del sorteo Sinuano

  • Si aciertas las 4 cifras en su orden exacto, el premio es la apuesta multiplicada 4 500 veces.
  • Si aciertas 3 cifras en orden, la apuesta se multiplica aproximadamente 400 veces.
  • Si aciertas 2 cifras en orden, la apuesta se multiplica 50 veces.
  • Si aciertas 1 sola cifra, la apuesta se multiplica 5 veces.
09:24
22/3/2026

¡Bienvenido a un sorteo más del Sinuano!

El sorteo Sinuano Día y Noche, llega este 22 de marzo con una edición que podría convertirte en el nuevo millonario. No te pierdas los resultados.

¿A qué hora se juega el Sinuano?

El Sinuano Día y Noche se realiza de lunes a sábado a las 2.30 p. m. y las 10.30 p. m., respectivamente. Mientras que los domingos y feriados, el horario nocturno cambia a las 8.30 p. m. (hora Colombia).

Estadísticas del Sinuano Día

Los números más frecuentes del sorteo Sinuano Día, según los datos históricos desde 2014, son:

  • 2: 420 veces
  • 8: 416
  • 5: 403
  • 6: 398

Estadísticas del Sinuano Noche

Estas son las estadísticas más recientes del Sinuano Noche, enfocadas en los números más frecuentes:

  • 9: 32 veces
  • 2: 31 veces
  • 3, 1, 5: 27 veces cada uno
  • 6: 24 veces
  • 8: 22 veces
  • 4: 20 veces
  • 7: 19 veces
  • 0: 15 veces

Premios del Sorteo Sinuano Día y Noche

  • Por acertar cuatro números: 4.500 veces el valor de tu apuesta.
  • Por acertar tres números: 400 veces el valor de tu apuesta.
  • Por acertar dos números: 50 veces el valor de tu apuesta.
  • Por acertar un número: 5 veces el valor de tu apuesta.
Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

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