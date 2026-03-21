Sinuano Día y Noche de HOY, sábado 21 de marzo EN VIVO: ver resultados, estadística y bolillas ganadoras

Este sábado, 21 de marzo, regresan nuevas ediciones del sorteo Sinuano Día y Noche, ¿piensas participar del chance colombiano? En esta nota te compartimos todos los detalles para aumentar las posibilidades de llevarte los premios. Conoce a qué hora juega, estadísticas y resultados. ¡Mucha suerte!

Sinuano Día y Noche resultados en vivo de HOY, sábado 21 de marzo 10:16 Bienvenidos Este sábado 21 de marzo, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.

¿A qué hora juega el Sinuano Día y Noche?

El sorteo del Sinuano se realiza todos los días: el Sinuano Día juega a las 2.30 p. m., mientras que el Sinuano Noche se lleva a cabo a las 10.30 p. m. de lunes a sábado; en el caso de los domingos y festivos, el sorteo nocturno se adelanta a las 8.30 p. m.

El sorteo Sinuano regresa con nuevas ediciones HOY, sábado 21 de marzo.

¿Cómo se juega el sorteo Sinuano?

En el Sinuano, los participantes deben elegir un número de cuatro cifras, desde el 0000 hasta el 9999, y realizar una apuesta antes del sorteo. Para ganar, el número seleccionado debe coincidir con el resultado oficial en orden exacto.

El monto del premio depende del valor apostado y del tipo de acierto. Recuerda que los sorteos se realizan diariamente en dos horarios, conocidos como Sinuano Día y Sinuano Noche, y los resultados se publican poco después de cada jugada.

¿Dónde comprar boletos del Sinuano en Colombia?

Los boletos del sorteo Sinuano se pueden adquirir de forma sencilla en los puntos de venta autorizados de SuperGiros, que están distribuidos en todo el país, así como en locales de lotería, agentes de chance y comercios afiliados. También existe la alternativa de comprarlos por internet a través de plataformas oficiales, lo que permite participar sin salir de casa.