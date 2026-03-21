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Sinuano Día y Noche de HOY, sábado 21 de marzo EN VIVO: ver resultados, estadística y bolillas ganadoras

El Sinuano vuelve con nuevos sorteos que emocionan a los jugadores en Colombia. ¿Ya adquirió su boleto? AQUÍ podrá seguir la transmisión EN VIVO y resultados.

Angie De La Cruz
Revisa los resultados EN VIVO del sorteo Sinuano Día y Noche de HOY, sábado 21 de marzo.
Revisa los resultados EN VIVO del sorteo Sinuano Día y Noche de HOY, sábado 21 de marzo. | Composición: Líbero/Angie de la Cruz
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Este sábado, 21 de marzo, regresan nuevas ediciones del sorteo Sinuano Día y Noche, ¿piensas participar del chance colombiano? En esta nota te compartimos todos los detalles para aumentar las posibilidades de llevarte los premios. Conoce a qué hora juega, estadísticas y resultados. ¡Mucha suerte!

Revisa los resultados en vivo del Sinuano Día y Noche de HOY, viernes 20 de marzo.

PUEDES VER: Sinuano Día y Noche del viernes 20 de marzo: revisa los resultados

Sinuano Día y Noche resultados en vivo de HOY, sábado 21 de marzo

10:16
21/3/2026

Bienvenidos

Este sábado 21 de marzo, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.

¿A qué hora juega el Sinuano Día y Noche?

El sorteo del Sinuano se realiza todos los días: el Sinuano Día juega a las 2.30 p. m., mientras que el Sinuano Noche se lleva a cabo a las 10.30 p. m. de lunes a sábado; en el caso de los domingos y festivos, el sorteo nocturno se adelanta a las 8.30 p. m.

Sinuano

El sorteo Sinuano regresa con nuevas ediciones HOY, sábado 21 de marzo.

¿Cómo se juega el sorteo Sinuano?

En el Sinuano, los participantes deben elegir un número de cuatro cifras, desde el 0000 hasta el 9999, y realizar una apuesta antes del sorteo. Para ganar, el número seleccionado debe coincidir con el resultado oficial en orden exacto.

El monto del premio depende del valor apostado y del tipo de acierto. Recuerda que los sorteos se realizan diariamente en dos horarios, conocidos como Sinuano Día y Sinuano Noche, y los resultados se publican poco después de cada jugada.

¿Dónde comprar boletos del Sinuano en Colombia?

Los boletos del sorteo Sinuano se pueden adquirir de forma sencilla en los puntos de venta autorizados de SuperGiros, que están distribuidos en todo el país, así como en locales de lotería, agentes de chance y comercios afiliados. También existe la alternativa de comprarlos por internet a través de plataformas oficiales, lo que permite participar sin salir de casa.

Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

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