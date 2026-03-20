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Sinuano Día HOY, viernes 20 de marzo EN VIVO: ver resultado del último sorteo y qué jugó
El Sinuano Día y Noche del 20 de marzo de 2026 es uno de los sorteos más esperados por los apostadores en Colombia. Los jugadores están atentos a los resultados durante ambos turnos.
El Sinuano Día y Noche de hoy, viernes 20 de marzo de 2026, vuelve a ser uno de los sorteos más buscados por los apostadores en Colombia. En esta jornada, miles de jugadores estarán pendientes de los resultados para conocer si su número fue el ganador en alguno de los dos turnos del día.
Resultados Sinuano Día y Noche EN VIVO: último sorteo de HOY, viernes 20 de marzo
Plan de premios del sorteo Sinuano
- Si aciertas las 4 cifras en su orden exacto, el premio es la apuesta multiplicada 4 500 veces.
- Si aciertas 3 cifras en orden, la apuesta se multiplica aproximadamente 400 veces.
- Si aciertas 2 cifras en orden, la apuesta se multiplica 50 veces.
- Si aciertas 1 sola cifra, la apuesta se multiplica 5 veces.
Bienvenidos
Este viernnes 20 de marzo, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.
¿A qué hora el Sinuano de HOY, viernes 20 de marzo?
- Sinuano Día: 2.30 p. m.
- Sinuano Noche: 10.30 p. m.
¿Cómo se juega el Sinuano?
El Sinuano es un popular juego de azar en Colombia que ofrece la oportunidad de participar diariamente en dos sorteos. Su mecánica consiste en seleccionar una combinación numérica y esperar a que coincida con el resultado oficial. Gracias a su frecuencia diaria y su dinámica sencilla, se ha consolidado como una de las opciones preferidas por quienes desean probar suerte de manera rápida y entretenida.
- Elige un número de cuatro cifras (del 0000 al 9999).
- Decide en qué sorteo participar: Sinuano Día, Sinuano Noche o ambos.
- Realiza tu apuesta en un punto autorizado o plataforma habilitada.
- Indica el valor de tu apuesta (puedes jugar diferentes montos).
- Ganas si aciertas exactamente el número ganador del sorteo elegido.
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