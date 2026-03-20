0
¡LO ÚLTIMO!
Grupo de Universitario en Copa Libertadores
¡ATENCIÓN!
Grupo de Sporting Cristal en la Copa Libertadores

Sinuano Día HOY, viernes 20 de marzo EN VIVO: ver resultado del último sorteo y qué jugó

El Sinuano Día y Noche del 20 de marzo de 2026 es uno de los sorteos más esperados por los apostadores en Colombia. Los jugadores están atentos a los resultados durante ambos turnos.

Nicole Calderón
Revisa los resultados en vivo del Sinuano Día y Noche.
Revisa los resultados en vivo del Sinuano Día y Noche. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
COMPARTIR

El Sinuano Día y Noche de hoy, viernes 20 de marzo de 2026, vuelve a ser uno de los sorteos más buscados por los apostadores en Colombia. En esta jornada, miles de jugadores estarán pendientes de los resultados para conocer si su número fue el ganador en alguno de los dos turnos del día.

Revisa los resultados EN VIVO del sorteo Sinuano Día y Noche del jueves 19 de marzo.

PUEDES VER: Sinuano Día y Noche del jueves 19 de marzo: estos fueron los resultados de la lotería

Resultados Sinuano Día y Noche EN VIVO: último sorteo de HOY, viernes 20 de marzo

11:11
20/3/2026

Plan de premios del sorteo Sinuano

  • Si aciertas las 4 cifras en su orden exacto, el premio es la apuesta multiplicada 4 500 veces.
  • Si aciertas 3 cifras en orden, la apuesta se multiplica aproximadamente 400 veces.
  • Si aciertas 2 cifras en orden, la apuesta se multiplica 50 veces.
  • Si aciertas 1 sola cifra, la apuesta se multiplica 5 veces.
10:06
20/3/2026

Bienvenidos

Este viernnes 20 de marzo, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.

¿A qué hora el Sinuano de HOY, viernes 20 de marzo?

  • Sinuano Día: 2.30 p. m.
  • Sinuano Noche: 10.30 p. m.

¿Cómo se juega el Sinuano?

El Sinuano es un popular juego de azar en Colombia que ofrece la oportunidad de participar diariamente en dos sorteos. Su mecánica consiste en seleccionar una combinación numérica y esperar a que coincida con el resultado oficial. Gracias a su frecuencia diaria y su dinámica sencilla, se ha consolidado como una de las opciones preferidas por quienes desean probar suerte de manera rápida y entretenida.

  • Elige un número de cuatro cifras (del 0000 al 9999).
  • Decide en qué sorteo participar: Sinuano Día, Sinuano Noche o ambos.
  • Realiza tu apuesta en un punto autorizado o plataforma habilitada.
  • Indica el valor de tu apuesta (puedes jugar diferentes montos).
  • Ganas si aciertas exactamente el número ganador del sorteo elegido.
Nicole Calderón
AUTOR: Nicole Calderón

Últimas noticias y entrevistas de Nicole Calderón por diario Libero.pe.

Lo más visto

  1. Alejandra Baigorria SE PRONUNCIÓ tras ampay de Said Palao con LETAL MENSAJE: "Con tu cara de tonto"

  2. [Horóscopo de HOY según Josie] Revisa el mejor tarot de este viernes 20 de marzo

  3. Sinuano Noche HOY, jueves 19 de marzo EN VIVO: resultados y números ganadores del último sorteo

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ocio

Estados Unidos

Fútbol Peruano