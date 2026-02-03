- Hoy:
Municipalidad de Magdalena del Mar anuncia importante campaña este 4 de febrero: lugar, horario y beneficiarios
La Municipalidad de Magdalena del Mar se unió al Minsa para gestionar una jornada de salud en favor de todos los ciudadanos del distrito.
La Municipalidad de Magdalena del Mar y el Ministerio de Salud (MINSA), se unieron para confirmar que los ciudadanos del popular distrito ahora podrán acceder a una nueva campaña de salud, la cual se encargará de beneficiar a cierto sector de personas en una importante jornada de prevención.
PUEDES VER: Municipalidad de Lima avanza importante obra que une Lima Norte con el Callao: vecinos tendrán nuevas pistas y veredas
El organismo de gobierno local, decidió compartir por medio de sus redes sociales oficiales toda la información correspondiente a cómo se desarrollará este evento, el cual se ha programado para llevarse a cabo durante el próximo miércoles 4 de febrero de 2026.
"La Municipalidad de Magdalena del Mar, en coordinación con DIRIS Lima Centro - MINSA, te invita a participar en la Campaña de Prevención de Cáncer, una jornada de atención gratuita orientada a la detección temprana.", dice el mensaje publicado en la plataforma de la comuna distrital.
Se trata de una campaña que busca reducir el riesgo de desarrollar la enfermedad a través de la atención personalizada que se brindará, fomentando así la detección temprana de factores de riesgo y logrando que sea más sencillo el acceso a chequeos gratuitos o accesibles.
Minsa y Municipalidad de Magdalena del Mar anuncian campaña / FOTO: Municipalidad de Magdalena del Mar
Datos de la campaña de prevención de cáncer
La iniciativa será este miércoles 4 de febrero, en el horario de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. La ubicación a donde deberán acudir los ciudadanos interesados en ser parte de la actividad, es Plaza Túpac Amaru.
¿Cuáles serán los servicios gratuitos?
- Cáncer de próstata (hombres de 50 a 75 años)
- Cáncer de piel (personas de 18 a 70 años)
- Cáncer de cuello uterino (mujeres de 30 a 49 años)
- Cáncer de mama (mujeres de 40 a 69 años)
