Municipalidad de SJM da excelente noticia a vecinos con beneficio que les hará ahorrar dinero
¡Atención, Lima Sur! Se anunció gran beneficio a vecinos que les hará ahorrar dinero. La información estará disponible aquí.
¡Las buenas noticias para vecinos de Lima Sur no dejan de llegar! En esta oportunidad, la Municipalidad de San Juan de Miraflores confirmó en sus redes sociales que los lunes, jueves y viernes, ofrecerán sesiones de fisioterapia que beneficiará a miles de vecinos de la zona.
De acuerdo a lo anunciado, esta acción a cargo del municipio y OMAPED, se encuentra dirigida a las personas con discapacidad y se da completamente gratis. ¿Cuáles son los horarios y fechas? A continuación brindamos la información exacta.
Municipalidad de San Juan de Miraflores ofrece sesiones de fisioterapia.
¿Cómo acceder a las sesiones gratuitas de fisioterapia en San Juan de Miraflores?
Horarios
Lunes
- 8:00 a. m. - 10:00 a. m.
- 10:00 a. m. - 1:00 p. m.
Jueves (piscina)
- 3:00 p. m. - 4:00 p. m.
Viernes
- 8:00 a. m. - 1:00 p. m.
Municipalidad de San Juan de Miraflores confirma beneficio a vecinos
"OMAPED San Juan de Miraflores, comprometidos con una atención inclusiva y humana. Seguimos trabajando por el bienestar de nuestras vecinas y vecinos con discapacidad, brindando fisioterapia gratuita para mejorar su movilidad, autonomía y calidad de vida", expresaron en su comunicado.
Además, agregaron: "Porque en San Juan de Miraflores nadie está solo, sumamos esfuerzos para cuidar la salud y fortalecer la inclusión, con atención especializada y horarios accesibles".
