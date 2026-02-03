0
EN VIVO
Barcelona vs Albacete por Copa del Rey

Municipalidad de SJM da excelente noticia a vecinos con beneficio que les hará ahorrar dinero

¡Atención, Lima Sur! Se anunció gran beneficio a vecinos que les hará ahorrar dinero. La información estará disponible aquí.

Nicole Calderón
Municipalidad de SJM da excelente noticia a vecinos con beneficio
Municipalidad de SJM da excelente noticia a vecinos con beneficio
COMPARTIR

¡Las buenas noticias para vecinos de Lima Sur no dejan de llegar! En esta oportunidad, la Municipalidad de San Juan de Miraflores confirmó en sus redes sociales que los lunes, jueves y viernes, ofrecerán sesiones de fisioterapia que beneficiará a miles de vecinos de la zona.

La Municipalidad de Lima realiza trabajos de limpieza en avenida estratégica de la capital.

PUEDES VER: Municipalidad de Lima comparte buena noticia para vecinos: realiza limpieza en principal avenida de la capital

De acuerdo a lo anunciado, esta acción a cargo del municipio y OMAPED, se encuentra dirigida a las personas con discapacidad y se da completamente gratis. ¿Cuáles son los horarios y fechas? A continuación brindamos la información exacta.

fisioterapia sjm

Municipalidad de San Juan de Miraflores ofrece sesiones de fisioterapia.

¿Cómo acceder a las sesiones gratuitas de fisioterapia en San Juan de Miraflores?

Horarios

Lunes

  • 8:00 a. m. - 10:00 a. m.
  • 10:00 a. m. - 1:00 p. m.

Jueves (piscina)

  • 3:00 p. m. - 4:00 p. m.

Viernes

  • 8:00 a. m. - 1:00 p. m.

Municipalidad de San Juan de Miraflores confirma beneficio a vecinos

"OMAPED San Juan de Miraflores, comprometidos con una atención inclusiva y humana. Seguimos trabajando por el bienestar de nuestras vecinas y vecinos con discapacidad, brindando fisioterapia gratuita para mejorar su movilidad, autonomía y calidad de vida", expresaron en su comunicado.

Además, agregaron: "Porque en San Juan de Miraflores nadie está solo, sumamos esfuerzos para cuidar la salud y fortalecer la inclusión, con atención especializada y horarios accesibles".

Nicole Calderón
AUTOR: Nicole Calderón

Últimas noticias y entrevistas de Nicole Calderón por diario Libero.pe.

Lo más visto

  1. Metropolitano tendrá nueva ruta hasta Ancón desde esta fecha: ATU confirma horarios y tarifas del servicio

  2. Corte de agua este 3 de febrero: Sedapal confirma qué distritos serán afectados con la suspensión

  3. Municipalidad de San Juan de Miraflores inicia importante obra para beneficiar el ambiente de los vecinos

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano