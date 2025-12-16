Fiebre, cansancio y tos: estos son los síntomas de la influenza A H3N2 que ya llegó al Perú

La influenza A (H3N2) es un subtipo del virus de la gripe que ya circula en el Perú y cuyos síntomas pueden confundirse con un resfrío común. Sin embargo, especialistas advierten que su identificación temprana es clave para evitar complicaciones, sobre todo en niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Entre los síntomas más frecuentes se encuentran la fiebre alta de aparición repentina, dolor de cabeza intenso, dolor muscular y articular, cansancio extremo y escalofríos. A diferencia de un resfrío leve, la influenza suele generar un malestar general marcado que obliga al reposo.

También pueden presentarse síntomas respiratorios, como tos seca persistente, dolor de garganta, congestión nasal y dificultad para respirar. En algunos casos, especialmente en menores de edad, se reportan náuseas, vómitos o diarrea, aunque no son los signos más comunes.

Síntomas de la influenza A H3N2: ¿cómo identificar?

Con la finalidad de estar alertas ante cualquier tipo de contagio, a continuación presentamos los síntomas que se presentan en la mayoría de los casos de personas con la influenza A H3N2.

Fiebre alta (podría superar los 38°)

Escalofríos

Malestar general

Cansancio extremo

Dolor muscular y articular

Dolor de cabeza

Tos seca

Dolor de garganta

Congestión nasal

Secreción nasal

Estornudos

Las autoridades de salud recomiendan no automedicarse y acudir a un centro médico si los síntomas se agravan o persisten por más de tres días. La detección oportuna permite iniciar tratamiento y reducir el riesgo de complicaciones como bronquitis o neumonía, asociadas a los cuadros graves de influenza.