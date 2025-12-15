0
LO ÚLTIMO
Cusco FC clasificó a la fase de grupos de la Libertadores

Alerta epidemiológica en todo el Perú: Minsa confirma medida por influenza A H3N2

El Ministerio de Salud del Perú declara alerta epidemiológica por posibles brotes de enfermedades como la influenza A H3N2 y el sarampión. La medida busca prevenir contagios.

Redacción Líbero Ocio
Minsa declara alerta epidemiológica en Perú
Minsa declara alerta epidemiológica en Perú
COMPARTIR

Con el propósito de prever una posible propagación masiva de enfermedades, el Ministerio de Salud, a través de un extenso comunicado publicado en sus redes sociales, confirmó que el Perú entra en alerta epidemiológica, todo ello en el marco del contagio de enfermedades provenientes de otros países, como la influenza A H3N2 y el sarampión.

Revisa el cronograma actualizado del proceso regular de matrícula 2026.

PUEDES VER: Cronograma de Matrícula Escolar 2026: MINEDU publica fechas para realizar registro de vacantes

De acuerdo a lo detallado en el informe de la entidad pública de salud, se implementarán acciones específicas como vigilancia epidemiológica, laboratorio, inmunizaciones, campañas de comunicación y operaciones sanitarias para "garantizar la respuesta oportuna del sistema sanitario".

Cabe precisar que la medida se da en el marco de fiestas por fin de año, época en la que miles de peruanos y residentes aprovechan en salir del país para realizar paseos familiares o de vacaciones, lo que incrementa considerablemente el riesgo de propagación de cualquier tipo de virus.

¿Ya se detectó algún caso de la influenza A H3N2 en Perú?

Según los reportes del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC Perú) y el Instituto Nacional de Salud (INS), hasta el momento no se ha reportado ningún caso de la influenza A H3N2 en el Perú.

Síntomas de la influenza A H3N2

A continuación precisamos cuáles son los síntomas de la influenza en mención.

  • Fiebre alta (puede superar los 38°)
  • Escalofríos
  • Malestar general
  • Cansancio extremo
  • Dolor muscular y articular
  • Dolor de cabeza
  • Tos seca
  • Dolor de garganta
  • Congestión nasal
  • Secreción nasal
  • Estornudos
Redacción Líbero Ocio
AUTOR: Redacción Líbero Ocio

Las publicaciones firmadas como "Redacción Líbero ocio" son elaboradas por nuestro equipo, bajo la supervisión del editor de la sección correspondiente de la marca.

Lo más visto

  1. Alerta epidemiológica en todo el Perú: Minsa confirma medida por influenza A H3N2

  2. Peruanos tendrán un segundo feriado largo de 4 días seguidos a nivel nacional antes de fin de año 2025

  3. San Martín de Porres tiene un nuevo y moderno supermercado: ¿Dónde estará ubicado?

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano