Alerta epidemiológica en todo el Perú: Minsa confirma medida por influenza A H3N2

Con el propósito de prever una posible propagación masiva de enfermedades, el Ministerio de Salud, a través de un extenso comunicado publicado en sus redes sociales, confirmó que el Perú entra en alerta epidemiológica, todo ello en el marco del contagio de enfermedades provenientes de otros países, como la influenza A H3N2 y el sarampión.

De acuerdo a lo detallado en el informe de la entidad pública de salud, se implementarán acciones específicas como vigilancia epidemiológica, laboratorio, inmunizaciones, campañas de comunicación y operaciones sanitarias para "garantizar la respuesta oportuna del sistema sanitario".

Cabe precisar que la medida se da en el marco de fiestas por fin de año, época en la que miles de peruanos y residentes aprovechan en salir del país para realizar paseos familiares o de vacaciones, lo que incrementa considerablemente el riesgo de propagación de cualquier tipo de virus.

¿Ya se detectó algún caso de la influenza A H3N2 en Perú?

Según los reportes del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC Perú) y el Instituto Nacional de Salud (INS), hasta el momento no se ha reportado ningún caso de la influenza A H3N2 en el Perú.

Síntomas de la influenza A H3N2

A continuación precisamos cuáles son los síntomas de la influenza en mención.