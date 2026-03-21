¡Más de 10 horas sin agua! Sedapal confirma corte este domingo 22 de marzo en varias zonas de Lima

¡Hora de sacar los baldes! Debido a trabajos de mantenimiento y reparación en canales de distribución del servicio de agua potable, muchos vecinos tendrán que tomar precauciones porque se ha confirmado un nuevo corte del suministro para este domingo 22 de marzo.

PUEDES VER: Vecinos celebran recuperación de importante vía que mejorará el tráfico y la calidad de vida en Lima Este

Cada día, el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal), se encarga de comunicar a los usuarios acerca de suspensiones programadas en los diferentes distritos, ya que es parte de su labor para mejorar la infraestructura de saneamiento, garantizando la calidad del recurso.

Nuevo corte de agua será este 22 de marzo/ FOTO: Sedapal

Esta vez, por medio de su canal de difusión en WhatsApp, la entidad anunció que en un distrito de Lima los ciudadanos no podrá hacer uso del suministro básico durante más de 10 horas. Conoce AQUÍ qué sectores están incluidos.

Corte de agua este 22 de marzo

Horario de corte: Desde la 1:00 p.m. hasta las 11:50 p.m

Áreas afectadas: Urb. Las Praderas de La Molina. Coop. Superintendencia de Banca y Seguros.

Motivo de suspensión: Limpieza de reservorio.

Por otro lado, un nuevo corte de agua se dará en el sector 199 desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.

¿Por qué Sedapal programa cortes de agua?

Se realizan trabajos para reforzar la infraestructura de agua y alcantarillado, evitando averías imprevistas.

Deben ejecutarse acciones necesarias para asegurar la calidad del agua que se distribuye a los hogares.

Se genera la instalación de nuevas líneas de refuerzo para mejorar la presión y el caudal de agua en diversas zonas.

Canales de atención de Sedapal

Para consultas, reportes de averías y trámites puedes utilizar el Aquafono (01 317-8000) disponible las 24 horas, la oficina virtual Aquanet, el chatbot "Clarita" en su web, WhatsApp, y agencias presenciales para atención personalizada.

¿Cómo saber si Sedapal programó corte?

Para ver si tu domicilio está en zona de corte, solo deberás ingresar a a página web de Sedapal (Mapa Interactivo): Busca "Sedapal" en Google y accede a la sección de "interrupción de servicio". Ingresa tu número de suministro y listo.