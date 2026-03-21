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¿Perú creará su propia NASA? Gobierno peruano quiere construir su primer puerto espacial

Esta medida tiene la intención de reforzar la defensa nacional, a la vez de meter de lleno al Perú dentro de la era espacial, siendo uno de los pocos en la región.

Joel Dávila
De llevarse a cabo esta obra, el Perú ingresaría en la carrera espacial.
De llevarse a cabo esta obra, el Perú ingresaría en la carrera espacial. | Composición Joel Dávila/Líbero
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El Congreso de la República declaró de interés nacional la construcción de un puerto espacial en territorio peruano, el cual tendría la finalidad de fortalecer aspectos estratégicos como la “defensa nacional”.

El municipio utilizó maquinaria pesada para derribar estructuras levantadas en la acera.

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Perú podría construir su primer puerto espacial

En segunda votación, el parlamento nacional aprobó el proyecto de ley presentado en 2025 por la administración de Dina Boluarte. Tuvo 78 votos a favor, 3 en contra y 3 abstenciones el pasado jueves 19 de marzo de 2026.

El artículo en mención comenta: “Se declara de interés nacional la creación de un puerto espacial en territorio peruano, con la finalidad de promover el inicio de los estudios correspondientes a su creación y posicionar al Perú como líder regional en el ámbito espacial. Para tal efecto, el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Defensa, coordina las acciones en el marco de sus competencias y atribuciones”.

Por qué sería importante para Perú un puerto espacial

La propuesta fue remitida al Poder Legislativo el pasado 1 de octubre de 2025 por el gabinete del ex primer ministerio, Eduardo Arana, en cuyo texto fundamentaron que el objetivo del puerto espacial es fortalecer las capacidades espaciales como prioridad estratégica, la cual se sustenta en la visita realizada en marzo de 2025 por un “equipo de expertos estadounidenses al Perú, para explorar colaboraciones y oportunidades con el Estado en el marco de las aspiraciones en el desarrollo de un puerto espacial”.

Puerto Espacial

Congreso declara de "interés nacional" creación de puerto espacial.

Pero, eso no sería todo, pues también sería una infraestructura valiosa para la defensa nacional, brindado sistemas defensivos, herramientas tecnológicas avanzadas para monitorear el territorio, las comunicaciones, inteligencia y respuesta inmediata ante situaciones de emergencia nacional.

La Comisión de Defensa del Congreso pidió opiniones técnicas a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y al Ministerio de Defensa (Mindef), este último catalogó la propuesta de “viable”.

Cuando la comisión en mención aceptó el proyecto, sustentó lo siguiente: “La iniciativa se mueve dentro del enfoque amplio adoptado por la Política Nacional Multisectorial de Seguridad y Defensa Nacional al 2030 (…) la cual reconoce que hoy la seguridad del Estados no depende únicamente de amenazas tradicionales, sino también de factores tecnológicos, económicos, sociales y ambientales”.

Cuándo se construirá el primer puerto espacial de Perú

Sin embargo, se reconoce que el proyecto no comprende una construcción inmediata, a la vez que no compromete recursos del Estados de momento ya que no cuenta con sustento previo.

Puerto Espacial

De llevarse a cabo el proyecto, este podría tener lugar en Talara.

“El país no puede permanecer al margen (de la carrera espacial en la región) sin afectar su seguridad, competitividad y desarrollo científico (…) la propuesta contribuye a ordenar el debate público y técnico, fortalece la coherencia de las políticas nacionales y sienta las bases para decisiones informadas, sostenibles y orientadas a posicionar al Perú como un actor relevante en el ámbito espacial regional”, sentenció.

Joel Dávila
AUTOR: Joel Dávila

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza con más de 15 años de experiencia en redacción digital y SEO. Trabajo como periodista para El Comercio, Peru.com y La República. Se especializa en temas de economía, política, ciencia y tecnología con enfoque en geopolítica global.

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