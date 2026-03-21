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¿Cuál es el primer feriado de abril 2026? Esta es la fecha CONFIRMADA en el calendario nacional
Los días feriados de abril ya han sido confirmados en el calendario del Perú. Averigua AQUÍ cuándo será la primera fecha libre.
El mes de marzo está a punto de terminar, y en solo unos días más le daremos la bienvenida a abril, el inicio del segundo trimestre del año. Por este motivo, muchos ciudadanos se han venido consultando por los días feriados que han sido confirmados en el calendario.
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Aunque durante el mes en curso no hubo ni un solo día adicional de descanso en la agenda nacional, este periodo que está por venir trae consigo varias fechas que forman un fin de semana largo, dando la opción a realizar actividades fuera de la rutina como paseos o viajes.
Frente a ello, es necesario conocer cuándo ha sido fijado el primer feriado de abril, para así poder organizar los planes con anticipación. Además, te contaremos para quiénes aplica este beneficio marcado a nivel de todo el país.
Ciudadanos se preparan para lo que serán los próximos feriados del mes de abril / FOTO: Freepik
¿Cuál es el primer feriado de abril?
De acuerdo a lo que dicta el calendario, el primer feriado de este cuarto mes del año, es el día jueves 2 de abril. Se considera día no laborable por tratarse del Jueves Santo, parte de la celebración de la Semana Santa.
¿Cuánto dura la Semana Santa?
La Semana Santa 2026 inicia el domingo 29 de marzo, que es el Domingo de Ramos y se extiende hasta el domingo 5 de abril con el Domingo de Resurrección.
Este festejo incluye el Jueves Santo (2 de abril) y el Viernes Santo (3 de abril) como los días más importantes de la temporada, por lo que son los únicos establecidos como feriados oficiales.
¿Quiénes tienen derecho a los feriados de Semana Santa?
Los feriados de Semana Santa aplican obligatoriamente para aquellos trabajadores del sector público y privado en Perú. Son días de descanso remunerado y, si se trabajan, corresponde un pago triple o en todo caso, un día de descanso sustitutorio.
¿Qué feriados vienen después de Semana Santa?
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo
- Domingo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera
- Lunes 29 de junio: Día de San Pedro y San Pablo
- Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú
- Martes 28 de julio: Fiestas Patrias
- Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias
- Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín
- Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima
- Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos
- Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos
- Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
- Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho
- Viernes 25 de diciembre: Navidad
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