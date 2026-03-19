Álvaro Barco desveló futuro de Sekou Gassama en Universitario tras bajo rendimiento: "Preocupación"

Universitario de Deportes ha realizado numerosos fichajes en el mercado con el objetivo de conseguir el tetracampeonato de la Liga 1 este 2026. Sin embargo, no todos sus refuerzos han brillado; el caso más llamativo es el de Sekou Gassama, quien solo ha disputado 30 minutos en el año. Ante ello, Álvaro Barco se pronunció y reveló qué sucederá con el senegalés.

Álvaro Barco desveló futuro de Sekou Gassama en Universitario

Durante un diálogo con el programa ‘Doble Punta’, el director deportivo de Universitario, Álvaro Barco, rompió el silencio y respondió a los cuestionamientos de los hinchas porque algunos de sus refuerzos no han brillado como se esperaba. Ante ello, hizo especial énfasis al caso de Sekou Gassama.

El directivo señaló que planean recuperar el mejor estado físico de todos los jugadores; sin embargo, el caso del senegalés es el que más preocupación ha generado en la interna del club, remarcando que evaluarán su condición con el objetivo de recuperarlo físicamente.

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“El tema es recuperar a todos los lesionados, no solo los extranjeros, que han tenido muchas dificultades. Creo que en una semana más Héctor estará integrado normalmente a las prácticas. Estoy seguro que van a llegar en las mejores condiciones. La preocupación más grande la tenemos con Gassama, pero vamos a recuperarlo y evaluaremos cuál es la posición de él”, expresó.

Del mismo modo, Álvaro Barco recalcó que considera que Sekou Gassama tiene todas las condiciones para poder brillar con la camiseta crema y ser uno de los mejores refuerzos.

"Nos preocupa el tema físico de Gassama. Creo que el tema pasa por recuperarlo físicamente, porque es un jugador que puede marcar diferencias y vamos a apoyarlos a todos para que los refuerzos sean lo mejor para la ‘U’”, acotó.

De esta manera, la dirección deportiva de la ‘U’ considera al senegalés de 30 años como una pieza importante dentro del plantel, por lo que se mantendrá dentro del equipo en espera de estar en óptimas condiciones físicas y pelear el titularato.

¿Cuándo jugará Sekou Gassama con Universitario?

Cabe señalar que Sekou Gassama sufrió una lesión en las últimas semanas, lo que lo ha llevado a perder terreno en el equipo. Sin embargo, el comando técnico crema considera que estará listo para el regreso del Torneo Apertura 2026 luego del parón de selecciones por la fecha FIFA de marzo.