- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs Inter Miami
- Universitario vs U de Chile
- Villarreal vs Real Madrid
- Sporting Cristal
- Liga 1 2026
- Liga Peruana de Vóley
El importante AUMENTO que cobrarán afiliados de ONP por pago de pensión en febrero 2026
Muchos de los adultos mayores inscritos en ONP, podrán percibir un incremento en sus pensiones durante este segundo mes del año.
Los jubilados inscritos en la ONP están a la espera de cobrar el dinero de sus pensiones correspondientes al mes de febrero, pues en poco tiempo empezará el cronograma con las fechas establecidas, según la letra inicia del apellido de cada uno de los ciudadanos.
PUEDES VER: ONP 2026: ¿Qué jubilados cobran pensiones hasta el 25 de enero? Revisa el cronograma oficial
Este mes que viene es uno de los más esperados por los afiliados, pues se considerará un aumento en sus respectivos montos, con la finalidad de beneficiarlos y seguir brindando una correcta calidad de vida a través de los pagos que llegan mensualmente.
Así pues, los pensionistas del régimen regulado bajo la Ley 19990, recibirán un incremento de S/100 mensuales, tras la aprobación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). ¿Qué se sabe sobre este aumento?
Pago de ONP tendrá aumento en febrero 2026 / FOTO: Facebook
¿Quiénes cobran el aumento de ONP?
Esta variación de la cifra solo aplicará a los pensionistas con jubilación e invalidez del Sistema Nacional de Pensiones, personas con pensión definitiva hasta el 31 de diciembre de 2025 y pensionistas con pensiones que sean menores a S/ 1.000 mensuales. Los jubilados deberán comprobar mínimo de 20 años de aportes al SNP.
Antes el monto máximo de pago era de S/ 893. Ahora, el tope se encuentra en S/ 1.000 mensuales, lo que permite optimizar los ingresos de quienes recibían menos de esa cifra.
¿Cuándo llega el incremento de ONP?
Este reajuste de las pensiones se oficializó en enero del 2026, pero recién se verá reflejado en febrero debido a que la planilla de enero ya estaba procesada al momento de la aprobación.
Cronograma de ONP febrero 2026
- A - C: 6 de febrero
- D - L: 9 de febrero
- M - Q: 10 de febrero
- R - Z: 11 de febrero
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90