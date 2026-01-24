El importante AUMENTO que cobrarán afiliados de ONP por pago de pensión en febrero 2026

Los jubilados inscritos en la ONP están a la espera de cobrar el dinero de sus pensiones correspondientes al mes de febrero, pues en poco tiempo empezará el cronograma con las fechas establecidas, según la letra inicia del apellido de cada uno de los ciudadanos.

Este mes que viene es uno de los más esperados por los afiliados, pues se considerará un aumento en sus respectivos montos, con la finalidad de beneficiarlos y seguir brindando una correcta calidad de vida a través de los pagos que llegan mensualmente.

Así pues, los pensionistas del régimen regulado bajo la Ley 19990, recibirán un incremento de S/100 mensuales, tras la aprobación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). ¿Qué se sabe sobre este aumento?

Pago de ONP tendrá aumento en febrero 2026 / FOTO: Facebook

¿Quiénes cobran el aumento de ONP?

Esta variación de la cifra solo aplicará a los pensionistas con jubilación e invalidez del Sistema Nacional de Pensiones, personas con pensión definitiva hasta el 31 de diciembre de 2025 y pensionistas con pensiones que sean menores a S/ 1.000 mensuales. Los jubilados deberán comprobar mínimo de 20 años de aportes al SNP.

Antes el monto máximo de pago era de S/ 893. Ahora, el tope se encuentra en S/ 1.000 mensuales, lo que permite optimizar los ingresos de quienes recibían menos de esa cifra.

¿Cuándo llega el incremento de ONP?

Este reajuste de las pensiones se oficializó en enero del 2026, pero recién se verá reflejado en febrero debido a que la planilla de enero ya estaba procesada al momento de la aprobación.

Cronograma de ONP febrero 2026