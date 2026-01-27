0

Hinchas de Universitario en alerta máxima por cierre de la Av. Javier Prado: ¿no se podrá llegar al Monumental?

El cierre parcial de la avenida Javier Prado por obras viales, afectará el acceso al Estadio Monumental, especialmente durante los partidos de Universitario de Deportes.

El cierre parcial de un tramo de la avenida Javier Prado por obras viales, podría afectar el acceso al Estadio Monumental de Ate, especialmente durante los partidos de Universitario de Deportes. Esta vía es una de las principales rutas de ingreso para los hinchas que se desplazan desde el centro, sur y oeste de Lima, por lo que los desvíos anunciados generarían mayor congestión vehicular en la zona este de la capital.

De acuerdo con la información difundida, las restricciones al tránsito incluirán desvíos para vehículos particulares y transporte público, lo que modificaría el recorrido habitual hacia el estadio. En días de alta concurrencia, como encuentros de la ‘U’, el tiempo de traslado podría incrementarse considerablemente, sobre todo en horarios cercanos al inicio del partido.

Desvíos en Javier Prado por obras en La Molina

Frente a este panorama, los hinchas de Universitario tendrían como opciones de acceso vías alternas dependiendo del punto de partida. Además, el corredor rojo mantendrá su ruta habitual garantizando así el tránsito en dicha zona.

Finalmente, las autoridades aconsejarían llegar con anticipación al Estadio Monumental y planificar también la salida tras el encuentro, ya que el flujo vehicular posterior al partido, sumado a los desvíos en Javier Prado, podría generar demoras prolongadas. Mientras duren las obras, el tránsito hacia uno de los principales escenarios deportivos del país seguiría condicionado por estas restricciones.

Vehículos privados:

  • De oeste a este: desvíos por la Av. Las Palmeras, la Panamericana Sur, Av. Separador Industrial y la Av. La Molina, para retomar la Javier Prado.
  • De este a oeste: ruta por la Av. La Molina, Av. Separador Industrial y Av. Las Palmeras.

Para vehículos pesados: 

  • De oeste a este: se trasladarán por la Av. Las Palmeras, parte de la Panamericana Sur, Av. La Molina.
  • De este a oeste: desvíos por la Av. La Molina, Av. Nicolás Ayllón, Panamericana Sur y la Av. Las Palmeras para retomar la Av. Javier Prado.

Nuevos paraderos del Corredor Rojo

A propósito de los desvíos pactados en medio de la obra en la Av. Javier Prado, ATU anunció modificaciones en los paraderos del Corredor Rojo.

    1. Calle 66
    2. Venezuela
    3. Óvalo la Perla
    4. Bomberos
    5. Haya de la Torre
    6. Base Naval
    7. Los Insurgentes
    8. Canamelares
    9. Honda
    10. Rafael Escardo
    11. P. de las Leyendas
    12. Universitaria
    13. Bartolomé Herrera
    14. Sucre
    15. Hospital Militar
    16. Gregorio Escobedo
    17. Salaverry
    18. Javier Prado
    19. Las Flores
    20. Los Cedros
    21. Las Palmeras
    22. Basadre
    23. Parodi
    24. Orquídeas
    25. Masías
    26. Nicolás Arriola
    27. Guardia Civil
    28. Aviación
    29. San Luis
    30. Rosa Toro
    31. Circunvalación
    32. Jockey
    33. U. de Lima
    34. Camacho
    35. Los Frutales (ahora Las Frambuesas)
    36. La Molina
    37. Ingenieros
    38. Flora Tristán
    39. Óvalo Huarochirí
    40. Monumental
    41. París
    42. Vista Alegre
    43. Holanda
    44. Berlín
    45. Ceres
