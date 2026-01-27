Hinchas de Universitario en alerta máxima por cierre de la Av. Javier Prado: ¿no se podrá llegar al Monumental?

El cierre parcial de un tramo de la avenida Javier Prado por obras viales, podría afectar el acceso al Estadio Monumental de Ate, especialmente durante los partidos de Universitario de Deportes. Esta vía es una de las principales rutas de ingreso para los hinchas que se desplazan desde el centro, sur y oeste de Lima, por lo que los desvíos anunciados generarían mayor congestión vehicular en la zona este de la capital.

De acuerdo con la información difundida, las restricciones al tránsito incluirán desvíos para vehículos particulares y transporte público, lo que modificaría el recorrido habitual hacia el estadio. En días de alta concurrencia, como encuentros de la ‘U’, el tiempo de traslado podría incrementarse considerablemente, sobre todo en horarios cercanos al inicio del partido.

Frente a este panorama, los hinchas de Universitario tendrían como opciones de acceso vías alternas dependiendo del punto de partida. Además, el corredor rojo mantendrá su ruta habitual garantizando así el tránsito en dicha zona.

Finalmente, las autoridades aconsejarían llegar con anticipación al Estadio Monumental y planificar también la salida tras el encuentro, ya que el flujo vehicular posterior al partido, sumado a los desvíos en Javier Prado, podría generar demoras prolongadas. Mientras duren las obras, el tránsito hacia uno de los principales escenarios deportivos del país seguiría condicionado por estas restricciones.

Desvíos en la Av. Javier Prado

Vehículos privados:

De oeste a este : desvíos por la Av. Las Palmeras, la Panamericana Sur, Av. Separador Industrial y la Av. La Molina, para retomar la Javier Prado.

: desvíos por la Av. Las Palmeras, la Panamericana Sur, Av. Separador Industrial y la Av. La Molina, para retomar la Javier Prado. De este a oeste: ruta por la Av. La Molina, Av. Separador Industrial y Av. Las Palmeras.

Para vehículos pesados:

De oeste a este: se trasladarán por la Av. Las Palmeras, parte de la Panamericana Sur, Av. La Molina.

se trasladarán por la Av. Las Palmeras, parte de la Panamericana Sur, Av. La Molina. De este a oeste: desvíos por la Av. La Molina, Av. Nicolás Ayllón, Panamericana Sur y la Av. Las Palmeras para retomar la Av. Javier Prado.

Nuevos paraderos del Corredor Rojo

A propósito de los desvíos pactados en medio de la obra en la Av. Javier Prado, ATU anunció modificaciones en los paraderos del Corredor Rojo.

Calle 66

Venezuela

Óvalo la Perla

Bomberos

Haya de la Torre

Base Naval

Los Insurgentes

Canamelares

Honda

Rafael Escardo

P. de las Leyendas

Universitaria

Bartolomé Herrera

Sucre

Hospital Militar

Gregorio Escobedo

Salaverry

Javier Prado

Las Flores

Los Cedros

Las Palmeras

Basadre

Parodi

Orquídeas

Masías

Nicolás Arriola

Guardia Civil

Aviación

San Luis

Rosa Toro

Circunvalación

Jockey

U. de Lima

Camacho

Los Frutales (ahora Las Frambuesas)

La Molina

Ingenieros

Flora Tristán

Óvalo Huarochirí

Monumental

París

Vista Alegre

Holanda

Berlín

Ceres