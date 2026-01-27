- Hoy:
Hinchas de Universitario en alerta máxima por cierre de la Av. Javier Prado: ¿no se podrá llegar al Monumental?
El cierre parcial de la avenida Javier Prado por obras viales, afectará el acceso al Estadio Monumental, especialmente durante los partidos de Universitario de Deportes.
El cierre parcial de un tramo de la avenida Javier Prado por obras viales, podría afectar el acceso al Estadio Monumental de Ate, especialmente durante los partidos de Universitario de Deportes. Esta vía es una de las principales rutas de ingreso para los hinchas que se desplazan desde el centro, sur y oeste de Lima, por lo que los desvíos anunciados generarían mayor congestión vehicular en la zona este de la capital.
De acuerdo con la información difundida, las restricciones al tránsito incluirán desvíos para vehículos particulares y transporte público, lo que modificaría el recorrido habitual hacia el estadio. En días de alta concurrencia, como encuentros de la ‘U’, el tiempo de traslado podría incrementarse considerablemente, sobre todo en horarios cercanos al inicio del partido.
PUEDES VER: Desvíos en la avenida Javier Prado iniciaron este 26 de enero por obras en La Molina: esto es lo que debes saber
Frente a este panorama, los hinchas de Universitario tendrían como opciones de acceso vías alternas dependiendo del punto de partida. Además, el corredor rojo mantendrá su ruta habitual garantizando así el tránsito en dicha zona.
Finalmente, las autoridades aconsejarían llegar con anticipación al Estadio Monumental y planificar también la salida tras el encuentro, ya que el flujo vehicular posterior al partido, sumado a los desvíos en Javier Prado, podría generar demoras prolongadas. Mientras duren las obras, el tránsito hacia uno de los principales escenarios deportivos del país seguiría condicionado por estas restricciones.
Desvíos en la Av. Javier Prado
Desvíos por obras en la Av. Javier Prado
Vehículos privados:
- De oeste a este: desvíos por la Av. Las Palmeras, la Panamericana Sur, Av. Separador Industrial y la Av. La Molina, para retomar la Javier Prado.
- De este a oeste: ruta por la Av. La Molina, Av. Separador Industrial y Av. Las Palmeras.
Para vehículos pesados:
- De oeste a este: se trasladarán por la Av. Las Palmeras, parte de la Panamericana Sur, Av. La Molina.
- De este a oeste: desvíos por la Av. La Molina, Av. Nicolás Ayllón, Panamericana Sur y la Av. Las Palmeras para retomar la Av. Javier Prado.
Nuevos paraderos del Corredor Rojo
A propósito de los desvíos pactados en medio de la obra en la Av. Javier Prado, ATU anunció modificaciones en los paraderos del Corredor Rojo.
- Calle 66
- Venezuela
- Óvalo la Perla
- Bomberos
- Haya de la Torre
- Base Naval
- Los Insurgentes
- Canamelares
- Honda
- Rafael Escardo
- P. de las Leyendas
- Universitaria
- Bartolomé Herrera
- Sucre
- Hospital Militar
- Gregorio Escobedo
- Salaverry
- Javier Prado
- Las Flores
- Los Cedros
- Las Palmeras
- Basadre
- Parodi
- Orquídeas
- Masías
- Nicolás Arriola
- Guardia Civil
- Aviación
- San Luis
- Rosa Toro
- Circunvalación
- Jockey
- U. de Lima
- Camacho
- Los Frutales (ahora Las Frambuesas)
- La Molina
- Ingenieros
- Flora Tristán
- Óvalo Huarochirí
- Monumental
- París
- Vista Alegre
- Holanda
- Berlín
- Ceres
Nuevos paraderos del Corredor Rojo
