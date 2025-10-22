Municipalidad de Chorrillos comparte buena noticia: vecinos podrán renovar DNI gratis este 23 de octubre

Este 23 de octubre, los vecinos de Chorrillos podrán realizar el trámite de renovación de DNI sin costo alguno. La municipalidad lanzó solo 100 cupos para que niños, adultos y personas con discapacidad se beneficien de esta campaña, que comenzará desde las 9:00 a. m., en el local de la DEMUNA.

DNI gratis en Chorrillos este 23 de octubre

La Municipalidad de Chorrillos llevará a cabo esta jornada de renovación de DNI totalmente gratuita, en el local de la DEMUNA, ubicado en la Av. Defensores del Morro N.º 1965 – Anexo Casa de la Mujer. El horario de atención del personal será a partir de las 09:00 a. m. hasta 2:00 p. m.

Vecinos de Chorrillos podrán acceder a esta campaña gratuita de DNI.

Los beneficiarios serán niños de 0 a 17 años, adultos mayores de 60 años a más y personas con discapacidad. Se precisa que la atención será por orden de llegada, por lo que te recomendamos asistir al local con anticipación para que puedas renovar tu DNI sin precio alguno y de manera directa.

Por otro lado, la Municipalidad de Chorrillos precisó que los ciudadanos que desean participar de esta campaña, deben realizar un registro previo obligatorio al número telefónico: 680-3030 anexo 8001. Además, es importante tener en cuenta los requisitos para cada grupo de beneficiarios:

Niños y adolescentes (0-17 años): DNI original y copia, presencia de un adulto mayor correctamente identificado (DNI o acta de nacimiento del padre o madre)

DNI original y copia, presencia de un adulto mayor correctamente identificado (DNI o acta de nacimiento del padre o madre) Adultos mayores (60+): DNI original y pueden asistir solos o con familiar acompañante

DNI original y pueden asistir solos o con familiar acompañante Personas con discapacidad: DNI original y copia, copia del Carnet de CONADIS o Certificado de Discapacidad

DNI original y copia, copia del Carnet de CONADIS o Certificado de Discapacidad En menores: acompañante con acreditación de vínculo

En adultos: familiar acompañante

¿Qué otras municipalidades realizan campañas de DNI gratis?

