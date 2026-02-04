- Hoy:
BCP se cayó: usuarios de Android no pudieron ingresar a la Banca Móvil y varias opciones siguen sin funcionar
BCP emitió un comunicado informando sobre los inconvenientes en su Banca Móvil en los usuarios Android. Informó que varias funciones no están disponibles.
El Banco de Crédito del Perú (BCP) está atravesando inconvenientes con su Banca Móvil, por lo que miles de usuarios de dispositivos Android no pueden acceder a sus cuentas. Ante esta situación, la entidad financiera publicó un comunicado precisando más detalles al respecto.
PUEDES VER: Metropolitano tendrá nueva ruta hasta Ancón desde esta fecha: ATU confirma horarios y tarifas del servicio
"Queremos informarles que ya se restableció el acceso a nuestra Banca Móvil para los clientes con dispositivos Android que estaban presentando dificultades para ingresar.", informó el BCP mediante sus plataformas, reafirmando que el público ya puede ingresar al aplicativo sin problemas.
Banca Móvil del BCP se cae y genera inconvenientes en los usuarios de Android.
"Pueden realizar sus pagos y transferencias con normalidad; sin embargo, para este grupo reducido de clientes, algunas funcionalidades como Qore, Wardaditos, Seguros, Priority Pass y Fondos Mutuos aún no están disponibles.", agregó la institución bancaria en su comunicado oficial.
Es importante precisar que la Banca Móvil del BCP permite realizar muchas operaciones bancarias de forma rápida y sin salir de casa, desde un dispositivo electrónico, como consulta de saldos, movimientos de las transacciones, transferencias, pago de tarjetas, así como pago de servicios.
Ante una eventual caída de la plataforma, le recomendamos acudir a un agente o cajero automático del BCP para realizar sus operaciones. Asimismo, se espera que con prontitud, se encuentren nuevamente reestablecidas las funciones que hasta el momento no están disponibles para los usuarios Android.
