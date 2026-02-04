Corte de luz en SJM este 5 y 6 de febrero: revisa las zonas afectadas y horarios de suspensión

Luz del Sur, una de las mayores empresas privadas de distribución de electricidad en el Perú, señaló que diversas zonas del distrito de San Juan de Miraflores sufrirán el corte del servicio de electricidad hasta por 12 horas. Revisa aquí la lista de las localidades que se verán afectadas con la suspensión del sumistro.

Este jueves 5, desde las 10:00 p. m. a 11:15 p. m., y viernes 6 de febrero, en un horario de 00:15 a. m. a 10:30 a. m., 25 zonas de San Juan de Miraflores no tendrán fluido eléctrico. Conoce si tu área está en la lista:

Av. Pedro Miotta

Coop. San Juanito

Ca. Augusto Salazar Bondy

Ca. Las Camelias

Ca. Los Algarrobos

Ca. Las Fresas

Ca. Los Cactus

Ca. Las Almendras

Jr. Sullana

Av. Las Vegas

Av. San Juan

Ca. Pedro Bertonelli

Ca. Daniel Timorán

Ca. Adolfo Viera

Jr. Jesús Morales

Ca. Genaro Núma Llona

Urb. María Auxiliadora

Psje. Santo Domingo

Av. Ramón Vargas Machuca

Jr. José María Vilchez

Ca. José Mendizabal

Coop. Familias Unidas

Av. Alipio Ponce

Av. Lizardo Montero

Jr. Talara

Zonas de San Juan de Miraflores no contarán con el servicio de electricidad.

¿Cómo saber si hay corte programado en Luz del Sur?

Para saber si Luz del Sur tiene programado un corte de luz en tu zona, la forma más confiable es consultar directamente en su sitio web oficial, ya que existe una sección para revisar los cortes programados por mantenimiento (luzdelsur.pe/es/corteluz), donde, ingresando tu número de suministro o el código del corte, puedes verificar si tu dirección se verá afectada, así como las fechas y horarios.

¿Qué hacer si hay un corte de luz?

Ante un corte de luz, lo primero es verificar si se trata de una interrupción general en la zona o solo en tu vivienda, revisando el tablero eléctrico y consultando con vecinos. Es recomendable desconectar los aparatos eléctricos para evitar daños cuando se restablezca el servicio y mantener cerrada la refrigeradora para conservar los alimentos.

Si el corte se prolonga o no estaba programado, se debe comunicar el problema a la empresa distribuidora de energía para reportar la incidencia y recibir información oficial sobre el restablecimiento del suministro.