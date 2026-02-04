- Hoy:
Corte de luz en SJM este 5 y 6 de febrero: revisa las zonas afectadas y horarios de suspensión
Luz del Sur informó que diversas zonas del distrito de San Juan de Miraflores no contarán con el servicio de electricidad este jueves 5 y viernes 6 de febrero.
Luz del Sur, una de las mayores empresas privadas de distribución de electricidad en el Perú, señaló que diversas zonas del distrito de San Juan de Miraflores sufrirán el corte del servicio de electricidad hasta por 12 horas. Revisa aquí la lista de las localidades que se verán afectadas con la suspensión del sumistro.
Este jueves 5, desde las 10:00 p. m. a 11:15 p. m., y viernes 6 de febrero, en un horario de 00:15 a. m. a 10:30 a. m., 25 zonas de San Juan de Miraflores no tendrán fluido eléctrico. Conoce si tu área está en la lista:
- Av. Pedro Miotta
- Coop. San Juanito
- Ca. Augusto Salazar Bondy
- Ca. Las Camelias
- Ca. Los Algarrobos
- Ca. Las Fresas
- Ca. Los Cactus
- Ca. Las Almendras
- Jr. Sullana
- Av. Las Vegas
- Av. San Juan
- Ca. Pedro Bertonelli
- Ca. Daniel Timorán
- Ca. Adolfo Viera
- Jr. Jesús Morales
- Ca. Genaro Núma Llona
- Urb. María Auxiliadora
- Psje. Santo Domingo
- Av. Ramón Vargas Machuca
- Jr. José María Vilchez
- Ca. José Mendizabal
- Coop. Familias Unidas
- Av. Alipio Ponce
- Av. Lizardo Montero
- Jr. Talara
Zonas de San Juan de Miraflores no contarán con el servicio de electricidad.
¿Cómo saber si hay corte programado en Luz del Sur?
Para saber si Luz del Sur tiene programado un corte de luz en tu zona, la forma más confiable es consultar directamente en su sitio web oficial, ya que existe una sección para revisar los cortes programados por mantenimiento (luzdelsur.pe/es/corteluz), donde, ingresando tu número de suministro o el código del corte, puedes verificar si tu dirección se verá afectada, así como las fechas y horarios.
¿Qué hacer si hay un corte de luz?
Ante un corte de luz, lo primero es verificar si se trata de una interrupción general en la zona o solo en tu vivienda, revisando el tablero eléctrico y consultando con vecinos. Es recomendable desconectar los aparatos eléctricos para evitar daños cuando se restablezca el servicio y mantener cerrada la refrigeradora para conservar los alimentos.
Si el corte se prolonga o no estaba programado, se debe comunicar el problema a la empresa distribuidora de energía para reportar la incidencia y recibir información oficial sobre el restablecimiento del suministro.
