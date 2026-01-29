Avanzan trabajos de iluminación en la Vía Expresa Sur: conductores y vecinos se verán beneficiados

En setiembre de 2025, la Municipalidad de Lima inauguró la obra de la Vía Expresa Sur, enlazando a los distritos de Barranco, Surco y San Juan de Miraflores. Con el pasar de los meses, este proyecto sigue progresando con intervenciones que brindan mayor seguridad y mejoran la calidad de vida de los vecinos.

Mediante sus redes sociales, la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (EMAPE) informó sobre los trabajos de la instalación de postes y luminarias como parte de la tercera etapa de la Vía Expresa Sur. Estas acciones beneficiarán directamente a los conductores que usen esta vía.

Se precisó que el tramo comprendido de estas labores es entre las avenidas Paseo de la Castellana y Ayacucho. Asimismo, EMAPE coordinó con la empresa Luz del Sur para realizar esta intervención en la Vía Expresa Sur, que consistió en cableado, colocación de postes y luminarias.

Por otro lado, se informó que próximamente se continuarán los trabajos en los demás tramos de la vía, que busca descongestionar el tránsito, reducir los tiempos de viaje y optimizar la circulación vehicular mediante su autopista. Este segmento incluirá desde la av. República de Panamá hasta la Panamericana Sur.

Se instalan postes y luminarias en la Vía Expresa Sur.

Es importante destacar que la instalación de postes y luminarias en la Vía Expresa Sur mejorará la seguridad ciudadana, ya que una iluminación adecuada reduciría la ocurrencia de accidentes, especialmente durante la noche. Asimismo, optimiza la visibilidad para peatones y conductores.

Por su parte, los usuarios no dudaron en comentar mediante redes sociales. "De que sirve que la ilimunen en las noches, no están los inspectores, no existen puentes peatonales", "Hace mucho tiempo lo inauguraron y todavía no está terminada", "Las personas que viven alrededor de la "nueva Vía Expresa Sur": Necesitamos puentes peatonales y cruces a desnivel para evitar accidentes.", indicaron.