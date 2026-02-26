0
El ex Barcelona de España que puede ser la solución de Universitario y es bastante potente

Este futbolista puede dar la hora en la Liga 1 con Universitario de Deportes y en su momento llegó a jugar en el Barcelona de España.

Francisco Esteves
Ex Barcelona de España puede dar la hora en Universitario.
Ex Barcelona de España puede dar la hora en Universitario. | Foto: Barcelona - X.
En Ate saben que no pueden dejar escapar más puntos si quieren salir tetracampeones de la Liga 1. Por ello, Universitario de Deportes cuenta con grandes chances de que un futbolista con pasado en el Barcelona de España, ese mismo donde jugó Lionel Messi, sea su solución a todos sus problemas. Se trata de un delantero sumamente potente que buscará dar la hora en las siguientes semanas.

Ex Gremio estará en el Monumental con Universitario.

PUEDES VER: Dejó Gremio y confirmó que estará con Universitario por la Liga 1 en el Estadio Monumental

Como sabemos, en los últimos años la gran falencia de la directiva merengue ha sido la elección de un buen '9'. En el pasado reciente llegaron Emanuel Herrera, Diego Dorregaray y Diego Churín, pero los tres se fueron con números bajísimos para un atacante centro, lo que despertó una oleada de críticas por parte de la afición. Sin embargo, la situación podría cambiar radicalmente si se dan las condiciones.

¿Quién será la solución a los problemas en Universitario?

A inicios de año se confirmó la llegada de Sekou Gassama, delantero senegalés que ha jugado en muchos clubes de España e incluso formó parte de las divisiones menores de la selección africana. No obstante, de momento no ha rendido como se esperaba debido a que no ha recuperado su estado físico luego de haber estado prácticamente siete meses sin actividad oficial, por lo que se espera recupere su plenitud muy pronto.

Universitario

Sekou Gassama promete ser el arma de Universitario.

En caso el delantero formado en la divisiones menores del Barcelona se ponga al 100%, sin duda alguna será la solución a la falta de gol que muchas veces se le critica a Universitario de Deportes. Hace poco se informó que Sekou Gassama entrenó a la normalidad bajo las órdenes de Javier Rabanal y está casi a punto, por lo que probablemente cuente con minutos ante FC Cajamarca este domingo 1 de marzo por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

¿En qué clubes ha jugado Sekou Gassama?

Estos han sido los clubes de Sekou Gassama:

  • Barcelona Fuerzas Básicas
  • CF Damm
  • UD Almería
  • Real Valladolid
  • Rayo B
  • Bergantiños FC
  • Badalona
  • Sant Andreu
  • Valencia Mestalla
  • CF Fuenlabrada
  • Málaga CF
  • Racing
  • Anorthosis
  • USM Alger
  • CD Eldense
  • Universitario

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

