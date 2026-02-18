COAR 2026: ¿cuándo inicia la evaluación de la fase 2 y cuál será mi local para rendir la prueba?

Más de 4,100 estudiantes a nivel nacional lograron aprobar la primera fase del Proceso Único de Admisión 2026 para acceder a los Colegios de Alto Rendimiento (COAR) 2026, por lo que ahora deben prepararse para el siguiente paso. Los postulantes deberán rendir la segunda evaluación del 21 al 23 de febrero. ¿Sabes cuál es tu local para tomar la prueba? Te brindamos toda la información que debes conocer.

Esta evaluación de la fase 2 COAR 2026 consiste en una entrevista personal que ayudará a medir el perfil del alumno y sus habilidades socioemocionales. Para conocer dónde te tocará rendir esta segunda prueba solo debes ingresar a la lista de postulantes calificados: dale clic AQUÍ.

Conoce dónde te toca rendir la evaluación COAR 2026 de la fase 2.

En dicho documento se accederá a información fundamental como: sede de los COAR al que postula, número de DNI, código del estudiante, calificación, orden de mérito, situación, local de evaluación de la fase II y dirección del local. Cabe destacar que en las regiones se estableció un local del COAR y, en el caso de Lima Metropolitana, corresponde el local de la UTP en Ate.

Por otro lado, es necesario precisar que el equipo organizador contactará a cada estudiante que clasificó mediante los números telefónicos o correos electrónicos registrados en la ficha de inscripción del PUA COAR 2026, con el objetivo de comunicarles la fecha, hora y sede asignadas para su evaluación.

COAR 2026: ¿Cuándo se publicará la relación final de ingresantes?

La relación final de ingresantes al proceso de admisión COAR 2026 será publicada el 2 de marzo de 2026, según el cronograma oficial del Ministerio de Educación del Perú. En esa fecha se dará a conocer la lista definitiva de estudiantes que obtuvieron una vacante en los Colegios de Alto Rendimiento, luego de culminar la Fase II de evaluación. ¡Muchos éxitos!