Examen de Admisión Ordinario UNI - Matemática HOY, 18 de febrero: LINK de resultados y puntajes

La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) programó la ejecución de su segundo Examen de Admisión Ordinario para este miércoles 18 de febrero de 2026, el cual corresponde únicamente a la sección de matemática, comprendida por las ramas de la aritmética, álgebra, geometría y trigonometría.

La prueba de la UNI se desarrolla durante esta semana en tres días y empezó a realizarse el pasado 16 de febrero, ya que el modelo de ingreso del centro educativo suma los puntos obtenidos en cada fecha para finalmente establecer el cuadro de méritos y enviar la información de ingresantes a las respectivas Facultades.

Frente a este escenario, miles de postulantes estarán a la expectativa por conocer a qué hora salen los resultados oficiales de la evaluación y a través de qué medio serán publicados. AQUÍ te compartimos toda la información que necesitas.

¿Qué llevar al examen de admisión de la UNI?

El ingreso al campus es entre las 7:30 a.m. y las 09:00 a.m, y solo se deberá acudir portando el Documento Nacional de Identidad (DNI) y la ficha de inscripción.

Conoce lo que no debes llevar al examen de admisión este 18 de febrero / FOTO: UNI

¿A qué hora salen los resultados?

Los postulantes podrán revisar sus puntajes entre las 6:00 p.m. y las 07:00 p.m. a través del link oficial proporcionado por la universidad. Por medio de la página oficial se conocerá datos precisos sobre el avance de las vacantes en las diversas especialidades.

LINK para ver resultados del examen de admisión de la UNI

Podrás revisar los puntajes y resultados de la prueba de admisión de la UNI a través del siguiente LINK oficial: https://admision.uni.edu.pe/

¿Cuáles son las pruebas de admisión de la UNI?

Primera prueba:

APTITUD ACADÉMICA

HUMANIDADES

Segunda prueba:

MATEMÁTICA

Tercera prueba: