LINK para registrarte y cobrar pago para miembros de mesa 2026: elige la modalidad para recibir S/ 165

Los miembros de mesa para las Elecciones Generales 2026 recibirán una compensación económica equivalente al 3% de una UIT, eso quiere decir S/ 165. Pero para que aquellos ciudadanos que ejerzan el cargo puedan acceder al pago correspondiente, deben realizar un procedimiento en la página web de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Miembros de mesa 2026: Paso a paso para registrarte y recibir el pago

Te compartimos los pasos que debes seguir para realizar el registro de manera correcta vía la plataforma de la ONPE. Te recomendamos que tengas a la mano tu Documento Nacional de Identidad (DNI) ya que deberás completar diversos datos, asimismo, entre las opciones de la modalidad se encuentra depósito en cuenta bancaria, por lo que también es recomendable conocer dicha información.

PASO 1: Ingresa a la plataforma de la ONPE (https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/inicio)

PASO 2: Selecciona la opción 'Compensación económica para miembros de mesa'

PASO 3: Registra tu modalidad de pago y lee las opciones que se ofrecen (Cuenta de ahorros, Yape o cobro presencial del Banco la Nación)

PASO 4: Conoce los pasos que debes seguir para realizar el registro de la Compensación económica para miembros de mesa

PASO 5: Completa los datos de tu DNI (número, dígito de verificación y fecha de nacimiento)

PASO 6: Lee los términos y condiciones de la Compensación económica para miembros de mesa

PASO 7: Responde las preguntas de confirmación de tu identidad

PASO 8: Elige la modalidad de pago completando tus datos (número de celular y correo electrónico)

PASO 9: Finalmente la página confirmará si el proceso fue exitoso