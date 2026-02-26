0
LINK para registrarte y cobrar pago para miembros de mesa 2026: elige la modalidad para recibir S/ 165

Los miembros de mesa para las elecciones 2026 pueden registrar su modalidad de pago para recibir la compensación económica. Te compartimos el enlace oficial.

Angie De La Cruz
Los ciudadanos designados como miembros de mesa pueden registrar su modalidad de pago. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
Los miembros de mesa para las Elecciones Generales 2026 recibirán una compensación económica equivalente al 3% de una UIT, eso quiere decir S/ 165. Pero para que aquellos ciudadanos que ejerzan el cargo puedan acceder al pago correspondiente, deben realizar un procedimiento en la página web de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Miembros de mesa 2026: Paso a paso para registrarte y recibir el pago

Te compartimos los pasos que debes seguir para realizar el registro de manera correcta vía la plataforma de la ONPE. Te recomendamos que tengas a la mano tu Documento Nacional de Identidad (DNI) ya que deberás completar diversos datos, asimismo, entre las opciones de la modalidad se encuentra depósito en cuenta bancaria, por lo que también es recomendable conocer dicha información.

ONPE

Paso 1: Ingresa a la plataforma virtual de la ONPE.

  • PASO 2: Selecciona la opción 'Compensación económica para miembros de mesa'
ONPE

Paso 2: Ingresa a la opción de Compensación económica.

  • PASO 3: Registra tu modalidad de pago y lee las opciones que se ofrecen (Cuenta de ahorros, Yape o cobro presencial del Banco la Nación)
ONPE

Paso 3: Infórmate de las opciones para recibir la compensación económica.

  • PASO 4: Conoce los pasos que debes seguir para realizar el registro de la Compensación económica para miembros de mesa
ONPE

Paso 4: Sigue los pasos para cobrar la compensación económica.

  • PASO 5: Completa los datos de tu DNI (número, dígito de verificación y fecha de nacimiento)
ONPE

Paso 5: Completa los datos de tu DNI azul o electrónico.

  • PASO 6: Lee los términos y condiciones de la Compensación económica para miembros de mesa
ONPE

Paso 6: Lee con detenimiento los términos y condiciones de uso.

  • PASO 7: Responde las preguntas de confirmación de tu identidad
ONPE

Paso 7: Responde las preguntas para confirmar tu identidad.

  • PASO 8: Elige la modalidad de pago completando tus datos (número de celular y correo electrónico)
ONPE

Paso 8: Completa los datos para el registro del pago por miembros de mesa.

  • PASO 9: Finalmente la página confirmará si el proceso fue exitoso
ONPE

Paso 9: Finaliza el proceso en la página web.

Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

