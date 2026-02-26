- Hoy:
- Partidos de hoy
- Flamengo vs Lanús
- Sporting Cristal
- Alianza Lima
- Universitario
- Tabla Liga 1
- Liga Peruana de Vóley
- River Plate vs Banfield
LINK para registrarte y cobrar pago para miembros de mesa 2026: elige la modalidad para recibir S/ 165
Los miembros de mesa para las elecciones 2026 pueden registrar su modalidad de pago para recibir la compensación económica. Te compartimos el enlace oficial.
Los miembros de mesa para las Elecciones Generales 2026 recibirán una compensación económica equivalente al 3% de una UIT, eso quiere decir S/ 165. Pero para que aquellos ciudadanos que ejerzan el cargo puedan acceder al pago correspondiente, deben realizar un procedimiento en la página web de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
PUEDES VER: ¡Oficial! Se confirma la postergación del año escolar 2026 por fenómenos naturales: ¿cuál es la nueva fecha?
Miembros de mesa 2026: Paso a paso para registrarte y recibir el pago
Te compartimos los pasos que debes seguir para realizar el registro de manera correcta vía la plataforma de la ONPE. Te recomendamos que tengas a la mano tu Documento Nacional de Identidad (DNI) ya que deberás completar diversos datos, asimismo, entre las opciones de la modalidad se encuentra depósito en cuenta bancaria, por lo que también es recomendable conocer dicha información.
- PASO 1: Ingresa a la plataforma de la ONPE (https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/inicio)
Paso 1: Ingresa a la plataforma virtual de la ONPE.
- PASO 2: Selecciona la opción 'Compensación económica para miembros de mesa'
Paso 2: Ingresa a la opción de Compensación económica.
- PASO 3: Registra tu modalidad de pago y lee las opciones que se ofrecen (Cuenta de ahorros, Yape o cobro presencial del Banco la Nación)
Paso 3: Infórmate de las opciones para recibir la compensación económica.
- PASO 4: Conoce los pasos que debes seguir para realizar el registro de la Compensación económica para miembros de mesa
Paso 4: Sigue los pasos para cobrar la compensación económica.
- PASO 5: Completa los datos de tu DNI (número, dígito de verificación y fecha de nacimiento)
Paso 5: Completa los datos de tu DNI azul o electrónico.
- PASO 6: Lee los términos y condiciones de la Compensación económica para miembros de mesa
Paso 6: Lee con detenimiento los términos y condiciones de uso.
- PASO 7: Responde las preguntas de confirmación de tu identidad
Paso 7: Responde las preguntas para confirmar tu identidad.
- PASO 8: Elige la modalidad de pago completando tus datos (número de celular y correo electrónico)
Paso 8: Completa los datos para el registro del pago por miembros de mesa.
- PASO 9: Finalmente la página confirmará si el proceso fue exitoso
Paso 9: Finaliza el proceso en la página web.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90