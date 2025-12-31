Ex Universitario y Alianza Lima remece el mercado al firmar por club que peleará la Sudamericana 2026

El mercado de pases de la Liga 1 2026 está dando de qué hablar a puertas de un nuevo año. Equipos como Universitario y Alianza Lima vienen presentando novedades para impacto de los hinchas, pero ahora un futbolista que vistió ambas camisetas de los clubes en mención ha dado el batacazo con firma en elenco que peleará la Copa Sudamericana 2026.

Ex Universitario y Alianza Lima firmó por club que jugará la Sudamericana

Se trata de Hernán Lupu, defensa y pivote de 21 años que pasó por clubes como Universitario y Alianza Lima en sus divisiones menores, pero que este 2026 firmó un nuevo contrato de renovación para seguir defendiendo los colores de Alianza Atlético. El cuadro del 'Vendaval' confía en su potencial y espera que sea fundamental para la Liga 1 y Copa Sudamericana.

A través de las redes sociales oficiales del club de Sullana, se pudo conocer la rúbrica del futbolista de casi medio millón de euros, quien se perfila a ser un gran proyecto para la institución piurana. El pivote nacional jugó en Primera División desde el 2024 con el 'Vendaval', por lo que ha cumplido las expectativas de la directiva.

"Hernán Lupu 2026. Nuestro mediocampista ofensivo, pieza clave del Vendaval, continuará defendiendo nuestros colores en la temporada 2026. Un jugador que lleva el norte en la sangre, que siente esta camiseta y que cada partido la representa con pasión, carácter y orgullo. Querido por la hinchada, determinante en el campo y siempre comprometido con el escudo. ¡Seguimos juntos, Hernán!", escribió Alianza Atlético en sus redes sociales.

Hernán Lupu firmó contrato de renovación con Alianza Atlético.

¿En qué clubes jugó Hernán Lupu?

Hernán Lupu inició en Alianza Lima con la categoría sub 20 en el año 2022. Para la siguiente temporada (2023), fue parte del equipo de reserva de Universitario de Deportes, para luego ir a Renovación Pacífico de la Copa Perú. En el 2024, Alianza Atlético apostó por él para que sea parte del plantel que compite en Primera División, por lo que viene cumpliendo con creces ante el 'Vendaval'.

Valor de mercado de Hernán Lupu

Según el portal "Transfermarkt", Hernán Lupu tiene un valor de mercado de 350 mil euros a sus 21 años de edad. El defensa y pivote nacional atraviesa su mejor momento en lo que respecta a su carrera profesional, por lo que espera seguir esa línea con vías a grandes oportunidades en el futuro.